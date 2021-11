Le Barça revient de la pause avec pour objectif de rester invaincu

09/11/2021 à 19:53 CET

.

Le Barça, après l’arrêt de l’équipe nationale, revient à la compétition ce mercredi (19h00), recevant l’Anaitasuna de Pampelune au Palau Blaugrana lors de la dixième journée de la Ligue Sacyr ASOBAL, dans le but de continuer à maintenir son invaincu. .

Extrême gauche Aitor Ariño Il a rappelé que l’effectif « a été lourdement chargé de matches tout au long de l’été » et que la pause s’est bien passée pour les joueurs qui n’ont pas été convoqués avec leurs équipes nationales, car ils ont « pu bien travailler, en double session ».

« Nous revenons avec deux matchs chaque semaine, et demain nous avons un adversaire contre lequel nous voulons jouer un bon match ici aux Palaos. Maintenant que les supporters peuvent retourner dans les tribunes, il est important de les avoir à nos côtés, et pour cela, nous devons tout donner à chaque rencontre », a-t-il ajouté.

Après de longs mois debout près de la blessure au genou, l’ailier barcelonais s’avoue « surpris » par la façon dont il est revenu à la compétition : « Tout s’est mieux passé que prévu et j’espère seulement continuer à profiter avec l’équipe » .

Image de balise Antonio Carlos Ortega Il a déjà récupéré les neuf joueurs qui étaient en compétitions internationales, pour la plupart des matchs amicaux de leur pays, et le reste s’est bien passé pour toute l’équipe face à un emploi du temps très chargé.

Les seuls doutes de l’entraîneur du Barça pour recevoir Anaitasuna sont ceux du défenseur central croate Luka Cindric, qui pourrait revenir après plus d’un demi mois en cale sèche avec une blessure à l’épaule, et l’ailier gauche francéMelvyn Richardson, qui a mal à la gorge et n’a pas voyagé avec l’équipe à Porto lors du dernier match de Ligue des Champions.

La réunion de demain et samedi prochain au tribunal de Cangas Gallego servira Ortega pour préparer le choc décisif du jeudi suivant aux Palau contre le polonais Kielce. Et c’est dans ce duel que sera en jeu la direction du groupe B de la compétition continentale maximale.

L’Anaitasuna de Quique Dominguez arrive à l’affrontement en tant que septième du tableau avec 4 victoires, 1 nul et 4 défaites en neuf matchs. La compétition n’avait pas bien commencé avec trois trébuchements d’affilée, mais a ajouté quatre victoires et un nul dans les cinq suivants, tombant en dernier dans son fief contre Cangas (29-33).

Avec trois nouvelles recrues de qualité cette saison, comme le but argentin Juan Manuel Bar, son compatriote et ailier Nicolas Bonanno et l’arrière gauche brésilien Arthur Pereira De Souza, l’équipe navarraise est très compétitive, bien que leur entraîneur soit préoccupé par leurs pertes.

Précisément De Souza, leur deuxième buteur (40 buts) n’a pas disputé les deux derniers matchs en raison d’une rupture de fibre et l’ailier gauche vétéran Carlo Chocarro s’est blessé lors du dernier match de championnat.

Le moteur et meilleur buteur de l’équipe de Pamplonica est le jeune défenseur central navarrais Ander Izquierdo (52 buts), soutenu par l’ailier droit lvaro Gastón (29), le latéral Juan del Arco (27) et le pivot Antonio Bazán (23) , joueurs expérimentés et de qualité éprouvée.