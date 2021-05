Le Barça revient en Endesa League avec une victoire

05/06/2021

À 23:24 CEST

Le Barça a certifié la deuxième place de la Ligue Endesa après avoir battu Mombús Obradoiro, dans un duel qu’il contrôlait, même s’il n’a pu le fermer jusqu’aux dernières minutes (76-70).

FCB

OBRADOIRO

Barça, 76 ans

(18 + 18 + 21 + 19): Calathes (4), Westermann (14), Abrines (11), Mirotic (11), Oriola (4) -starting five-, Claver (-), Hanga (-), Smits (7), Gasol (12), Bolmaro (10) et Kuric (3) 70 – Monbus Obradoiro (17 + 11 + 20 + 22): Ozmizrak (8), Beliauskas (2), Enoch (17),

Obradoiro, 70 ans

(17 + 11 + 20 + 22): Ozmizrak (8), Beliauskas (2), Enoch (17), Daum (9), Czerapowicz (14) -partant cinq-, Cohen (11), Muñoz (-), Robertson (3) et Suárez (6).

Arbitres:

Fernando Calatrava, Javier Torres et Yasmina Alcaraz. Sans éliminé

Incidents:

Match de la 34e journée de la Ligue Endesa joué au Palau Blaugrana sans public

Les rotations continues de Jasikevicius n’ont pas trop rythmé les Catalans, où Pau Gasol est revenu pour jouer des minutes de qualité (12 points) et Westermann a également profité de son (14 et deux passes).

Il a été difficile pour le Barça de s’échauffer contre Obradoiro après deux semaines de combat avec le Zenit. Les joueurs, conscients de ceC’était un autre type de match sans la tension des quarts de finale de l’Euroligue, ils n’avaient pas eu un départ très réussi (2-5), avec de nombreuses inexactitudes.

Mouvement du banc

Bien que l’Obradoiro n’en ait pas profité non plus avant le mouvement constant du banc par Jasikevicius, qui voulait donner à chacun des minutes. À cette occasion Il a laissé de côté deux des piliers de l’Euroligue, Brandon Davies et Cory Higgins avec Sergi Martínez.

Et Pau Gasol, avec des minutes de jeu, a montré qu’il récupérait sa forme, et a été l’un des temps forts du premier quart-temps, propice à un certain réveil du Barça en attaque après un triple des Abrines (11-8).

Bien que les rotations constantes de Saras n’aient pas donné trop de continuité au jeu des Blaugrana, et Obradoiro est resté dans le jeu, malgré un triple de Smits pour fermer la salle devant (18-17).

Niveau défensif plus élevé

Le Barça a relevé le niveau défensif en début de seconde et Obradoiro s’est retrouvé coincé. Une manche de 12-0 avec un triple de Kuric, et une autre action de Smits, a permis au Barça d’atteindre son revenu maximum (27-17).

Avec des rotations constantes – seul Pustovyi a manqué de minutes en première mi-temps – les Catalans ont gardé le contrôle du duel (34-24), avec un Obradoiro très timide à l’attaque face au bon travail défensif du Barça, qui lui a permis de gagner huit points à la mi-temps (36-28) dans un match assez confortable.

Obradoiro a tenté d’entrer dans le match avec cinq points d’Ozmizrak (36-33) et avec un Barça très raté dans ses premières actions offensives.

Mais la bonne défense est revenue pour donner aux Catalans des opportunités de courir, et le revenu local maximum est arrivé avec de bonnes minutes de Mirotic et Bolmaro, très actifs toute la nuit (55-39). Un +16 qui semblait ouvrir définitivement le duel, même si une défense zonale des Galiciens a étouffé le Barça, et les a remis dans le match (57-48).

Le dernier arreón d’Obradoiro

Obradoiro pensait qu’il était possible de renverser le score et grâce à une course de 5-12, est venu à être seulement deux à part (62-60) et avec des options pour aller de l’avant.

Bien qu’il n’ait pas profité de ses options, le Barça lui a fait payer avec deux triples d’Alex Abrines et un autre de Westermann -dans son meilleur match pour Blaugrana- qui a mis fin à la résistance galicienne, qui était sur le point de Il a pu profiter d’une certaine détente de l’équipe Jasikevicius (76-70).