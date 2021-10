Le Barça revient pour exposer et ravage les Zalgiris

29/10/2021

Le à 19:48 CEST

Le FC Barcelone est revenu manifester dans un correspondance sans importance que son ambition et son bon jeu l’empêchent de songer à un autre résultat que la victoire. Et il l’a également démontré avec un nouvelle victoire, la troisième à Kaunas, cette fois contre l’hôte Zalgiris (1-7), de la main de triplé de son capitaine, Sergio Lozano, qui continue de faire le show à chaque match.

ZAL

FCB

KAUNO ZALGIRIS, 1

(1 + 0): Abner, Voskunovic, Alves Cardoso, Bolo (1) et Vitinho -cinq de départ-, Macenis (p.), Reimaris, Zagurskas, Avetsyan, Sendzikas et Bucma.

FC BARCELONE, 7

(3 + 4) : Miquel Feixas (p.), Carlos Ortiz (1), Bernat Povill, Sergio Lozano (3) et Pito -cinq titulaires-, Àlex Lluch (ps), Ferrao, Marcenio, Matheus (2), Adolfo , André Coelho (1).

ARBITRES

Vedran Babic (Croatie) et Mocnik Peric (Slovénie). Pas de cartons jaunes.

BUTS

1-0, Bolo (2:40); 1-1, André Coelho (8:14); 1-2, Sergio Lozano (10:56); 1-3, Sergio Lozano (12:45); 1-4, Matheus (20:20); 1-5, Sergio Lozano (23:28); 1-6, Ortiz (25:10) ; 1-7, Matheus (28:18).

INCIDENTS

Deuxième match de la troisième journée du Groupe 3 du Tour principal de la Ligue des Champions joué à la Zalgirio Arena (Kaunas, Lituanie).

Les Zalgiris sont logiquement sortis en force du monde pour vaincre le colosse de Barcelone, car J’avais besoin d’une victoire ou au moins d’un match nul pour pouvoir aspirer à continuer à être en Europe au tour élite. Son brillant départ l’a placé en tête du tableau d’affichage, grâce à un but du Brésilien Bolus dans la deuxième minute de la rencontre et dans le premier tir au but de ceux de Kaunas.

L’équipe lituanienne complètement « canarinho » il a surpris d’emblée un Barça détendu sans rien risquer dans le duel. Mais ceux de Jésus Velasco Ils semblent cette année prêts à ne pas perdre même à l’entraînement et la réaction a été immédiate, après que l’entraîneur Blaugrana ait changé toute l’équipe de départ à la fois. André Coelho, à la troisième minute, a égalisé le match d’un tir bas et puissant qui a rétabli l’équilibre sur le tableau d’affichage.

LE CAPITAINE N’ÉCHOUE JAMAIS

La Vitinho blessure à l’équateur de la première moitié, il a laissé un Zalgiris qui avait résisté à ce moment et le Le retour de Sergio Lozano fait le reste. Double du grand capitaine en seulement deux minutes pour renverser sans problème un match déjà clair du Barça.

Avant la pause, les Lituaniens ont tenté, anéantis par l’effort, mais les Catalans ont également su allonger le score avec des tirs de Ferrao, Povil et je peins, entre autres, dans une première mi-temps où ils n’ont commis qu’une seule faute –Sifflet, dans la dernière minute avant l’entracte – contre quatre du rival.

LE JUGEMENT ARRIVE BIENTT

La reprise n’a fait que confirmer la grande supériorité du Barça à l’arène Zalgirio. ils viennent de passer 40 secondes pour que les hommes de Velasco condamnent et clôturent le duel avec le 1-4 de Matheus. Et au cas où ce ne serait pas assez clair, le capitaine s’est remis à faire son truc avec son ‘tour du chapeau à la quatrième minute de la seconde mi-temps, ne terminant qu’à plaisir dans la zone un parfait Ferrao aide. Sergio Lozano a déjà marqué huit buts -quatre en Ligue et quatre en Ligue des Champions- cette saison qui font de lui la pièce incontournable de l’équipe du Barça.

Peu plus d’histoire jusqu’au bout, hormis les buts répétés des Blaugrana. Carlos Ortiz et Matheus, qui a atteint le doubler avec 1-7, ils ont terminé un match sans pertinence notable onze minutes après la conclusion.

Le Zalgiris a été contraint de baisser la tête et a été laissé hors d’Europe, avec un seul point, un de moins que le Viten Orcha Biélorusse, troisième après avoir fait deux nuls avec Levante, deuxième, dans un duel avant celui des Catalans qui était très compétitif et excitant. Tirage au sort du Tour Elite, le 3 novembre prochain à Nyon.