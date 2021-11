Le Barça révolutionne la Super League de League of Legends

L’entrée du Barça dans la League of Legends Super League (LoL), ajoutée à l’arrivée d’une autre équipe dirigée par le capitaine du Barça Gerard pique et le créateur de contenu Ibai Llanos, va révolutionner le public et les salaires de la compétition, en attendant s’il parvient également à créer une équipe compétitive pour augmenter le niveau sportif déjà exigeant.

« Nous n’osons pas faire de calculs sur la façon dont les audiences de la Superliga peuvent augmenter l’année prochaine (la saison commencera en janvier) », a-t-il expliqué à .. Jordi Soler, directeur général de la Professional Videogames League (LVP), l’organisateur de la compétition, lors de la finale de la Coupe Ibérique LoL à Barcelone, qui a été remportée par Vodafone Giants, le champion de la dernière édition de la Superliga.

« Il y aura l’entrée de nouvelles équipes, le Barça, l’équipe de Piquer et Ibai Llanos, Bisons de Vizcaya et Fnatic, qui ont quitté la ligue anglaise parce qu’ils considéraient que notre ligue était meilleure. En outre, il y aura les nouvelles que les équipes pourront diffuser depuis leurs chaînes. La somme de tout va multiplier les audiences par beaucoup », a-t-il prédit. faire habituellement lors du premier événement LVP en face-à-face après le début de la pandémie, qui s’est tenu à l’Auditori du Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), qui a réuni 1700 fans.

La Super League d’été 2021 comptait cinq millions de téléspectateurs cumulés et 2,6 millions d’heures vues, les meilleurs chiffres de l’histoire de la compétition. Concrètement, la finale a atteint 300 000 téléspectateurs uniques.

Le Barça occupera la place de l’équipe S2V et n’aura à payer que le coût de la licence qui, bien qu’il n’ait pas été rendu public, sera nettement inférieur à 500.000 euros.

« Je pense que c’est très bien que des équipes comme le Barça ou Barcelone entrent en Super League. Gerard pique et Ibai Llanos car cela augmentera le niveau, le nombre de spectateurs et le salaire des joueurs et ouvriers de la compétition », a-t-il déclaré Victor Lirola ‘Flakked’, la star des Mad Lions, perdant de la finale de la Coupe Ibérique par un retentissant 3-0.

Et il a ajouté : « C’est très bon pour l’écosystème. Maintenant, il y a beaucoup de ‘mercato’ et beaucoup d’offres, tout cela est super pour le joueur ». Il le sait de première main, car il a probablement dit au revoir aux Mad Lions dimanche dernier.

En échange, Amadeu Carvalho ‘Attila’, l’un des meilleurs joueurs des Vodafone Giants, n’est pas aussi optimiste quant à ce que les nouvelles équipes peuvent apporter à la Super League : « La concurrence ne va pas grandir avec l’entrée des équipes du Barça et de Barcelone. Piquer et Ibaï. Ils vont ajouter de l’image au club, mais ils vont regarder comment nous continuons à gagner, honnêtement. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse venir, construire une équipe et le faire bien dès le départ ».

Quoi qu’il en soit, la première idée avec laquelle le Barça a travaillé pour entrer dans le monde de LoL était de faire le grand saut directement dans le championnat chinois, le meilleur au monde de ce jeu vidéo. En effet, dans une interview avec . publiée le 3 décembre 2020 Didac Lee, directeur du conseil de Josep Maria Bartomeu En charge de la zone numérique, il a pratiquement pris pour acquis l’entrée de l’équipe du Barça.

« Dans l’eSport, l’objectif du Barça est d’atteindre le meilleur jeu sur le meilleur marché. Le meilleur marché est la Chine et le meilleur jeu que vous puissiez imaginer. Espérons que le club puisse l’annoncer dans les prochains mois », avait-il alors déclaré.

En fait, il a même révélé la formule choisie : « Ce sera comme si vous fondiez un club au sein d’un autre club. Un bouclier différent sera probablement réalisé pour éviter les conflits avec les sponsors. Nous devrons créer une autre marque liée au Barça et les revenus proviendront de la vente de billets lors d’événements, des droits télévisés et du marketing ».

Comme . l’a appris de sources de la négociation, le prix d’entrée dans la Ligue chinoise de LoL est d’environ 40 millions d’euros. Mais la concurrence était prête à l’abaisser à moins de 2 millions dans le cas du Barça pour la valeur que leur présence apporterait.

D’un autre côté, Gerard pique et Ibai Llanos ont annoncé cette semaine que le 15 décembre, ils présenteront leur équipe lors d’un événement qui se tiendra au Palau Sant Jordi à Barcelone et au cours duquel il y aura un match d’exhibition contre l’équipe française Rekkles. Les 15 000 billets gratuits ont été vendus en seulement cinq minutes.