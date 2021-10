Le Barça, sans Ludovic Fàbregas contre Valladolid

15/10/2021 à 22:12 CEST

Après la victoire acharnée du Barça jeudi face au Dinamo Bucuresti (36-32) lors du retour de Xavi Pascual, de son fils Àlex, Edu Gurbindo et Cédric Sorhaindo aux Palau, Le Barça rend visite aux Recoletas Atlético Valladolid ce samedi à 12h00 (BUT) le sixième jour de la Ligue Asobal.

L’équipe qui dirige Image de balise Carlos Ortega Il mène le classement avec 10 points en cinq matchs, suivi de neuf par le surprenant Ángel Ximénez Puente Genil.

Engagé dans un maelström sans fin de matchs, l’équipe azulgrana vit un début de saison vraiment compliqué en raison des problèmes physiques et de la fatigue d’une équipe dans laquelle sept joueurs ont disputé tous les matchs possibles aux Jeux de Tokyo (les champions français Dika Mem, Timothey N’Guessan, Ludovic Fàbregas et MelvynRichardson ; et les médaillés de bronze espagnols Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez et Ángel Fernández). Trop de charge avec peu de temps pour se reposer.

Fàbregas, congé paternité

En attendant que le Croate Luka Cindric soit démobilisé, ce midi il ne jouera pas non plus Ludovic Fabregas pour sa paternité imminente. Au moins, la meilleure nouvelle de ces semaines est le rétablissement complet d’un Ariño qui commence à faire la différence.

Ariño met en garde contre la difficulté du rival

« Il n’y a pas de temps pour se reposer, mais nous devons changer la puce. Je sors juste d’une blessure, j’ai joué cinq ou six matchs et je me sens très bien », a déclaré l’ailier gauche.

Ariño a expliqué que l’équipe « J’ai été blessé par la défaite au Super Globe mais le match contre le Dinamo nous a donné confianceNous avons pu montrer à notre défense que c’était quelque chose de très important pour nous et nous sommes confiants et impatients de continuer à travailler. »

L’ailier prévient que Valladolid ne sera pas un adversaire facile : « Ils sont concentrés sur la Ligue et ils vont nous rendre les choses très difficiles. Huerta del Rey est un pavillon mythique du handball et c’est toujours spécial d’y jouer. » Il assure qu’il sera vital « travailler en défense et que l’équipe devienne forte derrière pour pouvoir sortir à la contre-attaque et pouvoir marquer des buts rapides ».

Ariño est clair que l’équipe progresse : « Ça va de mieux en mieux, nous affrontons les nouveaux atomismes et nous sommes de plus en plus confiants ».