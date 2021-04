Le Barça scelle la première place contre Fenerbahçe

02/04/2021 à 22:01 CEST

Le Barça a scellé la première place de l’Euroligue (24-9) après avoir remporté le court turc de Fenerbahçe (73-82) dans un duel qui s’est terminé par un excellent dernier quart-temps., où il a sorti sa meilleure défense, pour noyer l’équipe turque.

Avec une meilleure attitude qu’à Tel Aviv, le Barça a su attendre son moment, épuiser Fenerbahçe, surtout en seconde période, pour dominer le rebond (28-18) pour remporter une victoire méritée, et le meilleur bilan de la saison régulière.

Le Barça est entré dans le match concentré, et au départ, ils ont montré qu’ils venaient pour le match (0-5). Mais Fenerbahçe était également en jeu et il n’allait pas rendre la tâche facile pour le Barça. De la main de Guduric, les Turcs ont pris le contrôleLui, avec une défense très agressive et les Catalans, un peu blancs (17-11).

Domination turque

Les Turcs, en sont venus à dominer 7 (20-13) avec un O’Quinn qui a joué de bons ballons et le leadership de Guduric (11), bien qu’ils aient subi la blessure de Vesely, après une rencontre avec Bolmaro. La star de l’équipe turque n’est pas revenue en première période.

Jasikevicius a trouvé l’antidote à la défense féroce de la Turquie, avec un Kyle Kuric inspiré. La garde du Barça il a fait trois triples consécutifs, pour faire tourner l’électronique, et donner au Barça son maximum jusqu’à présent (20-26). Fenerbahçe a répondu pour aller se reposer à l’un des Barça (25-26). Trop de points attribués à ce qui s’est passé à Tel Aviv

Le Barça n’est pas bien entré au deuxième quart-temps. Un partiel de 9-0 (29-26) a forcé l’entraîneur de Barcelone à arrêter le match. Et l’équipe a réagi avec une défense beaucoup plus agressive et a frappé le triple. Le premier était Claver qui a rendu le contrôle au Barça (29-31).

Kuric, protagoniste avec un triple coup

De Colo a répondu, mais l’attaque de Fenerbahçe n’était plus aussi fluide, avec une défense du Barça qui alternait zone et individuelle. Et ce bon moment défensif s’est également traduit par un succès dans le triple. Kuric -14 points en première mi-temps et 4 sur 4 en triplets-, Higgins, Westermann et Calathes ont marqué de l’extérieur du but et le Barça a réalisé le maximum (38-45).

De Colo a réduit l’écart à cinq à la mi-temps (42-47), avec un Barça beaucoup plus tonique des deux côtés du terrain et montrant la voie à suivre en seconde période.

Celui qui est entré avec des idées claires a été Fenerbahçe, qui sur la base des triplets et des doutes offensifs du Barça, a retourné le tableau de bord à une vitesse étonnante (56-51).Avec un Mirotic « piqué » par les fautes reçues, et un Le Barça sans beaucoup d’ordre en attaque, l’équipe turque a pris le contrôle.

Meilleure défense et victoire

Un temps mort de Saras est revenu au centre du Barça. Deux triples de Leo Westermann et une autre action de Kuric, ont permis au Barça de se réveiller à nouveau que grâce à une défense et un contrôle de rebond plus ordonnés, il était à nouveau aux commandes à la fin du troisième quart-temps (58-62).

Et le Barça est sorti prêt à diriger le match. Avec une défense beaucoup plus agressive, et le succès de Hanga, dont un triple, les Catalans ont commandé et ont suivi le rythme du match. Pas une technique pour Claver Décentralisé ceux de Jasikevicius qui ont atteint leur revenu maximum (61-71).

Sans Vesely, qui n’est plus revenu et De Colo a également été blessé dans la phase finale, Fenerbahçe a tenté, mais le Barça, avec Davies dominant le rebond offensif et une défense exemplaire, a fini par diriger le duel (73-82).