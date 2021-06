Le Barça se battra pour tout la saison prochaine mais à moindre coût

in

20/06/2021 à 19:53 CEST

Le Barça maintiendra la structure de son équipe qui a brillé cette saison avec les titres de la Ligue Endesa et de la Copa del Rey, mais pour la prochaine saison, envisage des mesures pour réduire la masse salariale Oui l’adapter à la situation du club, ce qui n’est pas exactement porteur.

Par conséquent, le directeur général, Juan Carlos Navarro, en contact direct avec l’entraîneur, Sarunas Jasikevicius, essaie de planifier l’équipe pour la saison prochaine qui a déjà trois victimes sûres.

L’Artem Pustovyi annoncé sera rejoint par brièvement ceux de la base Leo Westermann, et le départ de la jeune « perle » argentine, Leandro Bolmaro, qui met le cap sur la NBA, bien qu’il n’ait pas voulu le confirmer après avoir remporté le titre de champion.

Mais la vérité est que les directives du club sont de réduire la masse salariale et cela implique de négocier certains contrats avec les joueurs de l’équipe actuelle et propose également au plus bas des incorporations possibles pour la prochaine saison.

Sertac Sanli, opération de luxe

La seule exception est le centre Sertac Sanli, qui aurait trouvé un accord avec le Barça pour les deux prochaines saisons et avec un contrat important, bien que le club barcelonais n’ait pas confirmé l’opération.

Le pivot de 29 ans et 2,12 est l’option pour remplacer Pau Gasol, qui semble ne pas continuer la saison prochaine et Jasikevicius nIl a besoin d’un « 5 » de premier ordre pour accompagner Brandon Davies dans le jeu intérieur.

Avec le départ de Westermann et Bolmaro, le Barça Il a besoin d’un meneur et a jeté son dévolu sur l’Américain Chris Jones, un joueur beaucoup moins cher que Kevin Pangos, qui s’est finalement engagé auprès du CSKA. lituanien Jokubaitis est aussi au programme des Blaugrana, mais peut-être plus de prétendants.

Jones viendrait libre

Jones, 28 ans, du Maccabi Tel Aviv, est gratuit et pourrait s’adapter à ce que demande Jasikekevicius sans quitter le budget de Barcelone. Le joueur, de seulement 1,88, serait le remplaçant de Calathes, offrant des caractéristiques différentes au starter Blaugrana.

Même s’ils ne seront pas les seuls mouvements. Après avoir lié Higgins, réussissant à prolonger son contrat à trois ans, l’intention du club est de se séparer d’un contrat élevé comme celui de Victor Claver., qui a encore un an de contrat.

À sa place, L’intention du Barça est d’offrir un nouveau contrat au jeune Sergi Martínez, avec des chiffres bien inférieurs à ce que le Valencien a facturé. Le renouveau du jeune de Rubí, qu’il est entré dans l’appel de l’équipe nationale espagnole, devrait être annoncé prochainement.

On ne sait pas non plus ce qui se passera avec des joueurs comme Hanga ou Oriola, avec un contrat en vigueur, mais qui pourrait finir en dehors du club, mais pour le moment, la négociation est en cours.

Une autre option est de récupérer Mario Hezonja, actuellement au Panathinaikos. Le Barça a ses droits et c’est une option ouverte.

On verra les prochains mouvements de l’escouade, dans le but de maintenir la structure gagnante mais avec des ajustements qui permettent d’ajuster le budget, mais en gardant une équipe tout aussi compétitive en Endesa League et en Euroligue.