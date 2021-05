Le Barça se concentre sur la signature d’un meilleur attaquant

05/09/2021 à 10:13 CEST

La planification du nouveau Barça commence déjà à être claire. Le club a sondé le retour de Neymar avant la disponibilité du joueur, mais sa démission définitive pour ouvrir une guerre avec le PSG et le renouveler, a fait focaliser toute la machinerie sur l’arrivée d’un avant-centre de haut niveau. Haaland est la signature stratégique souhaitée et le club espère sérieusement remettre l’opération sur les rails malgré le refus de Dortmund de le vendre. Lautaro serait déjà quasiment le seul plan B étant donné le manque de consensus généré par un Harry Kane, qui était prêt à venir au Camp Nou.

Le nouvel espace sportif du Barça est clair qu’une deuxième révolution doit être mise en œuvre dans l’équipe. Après la débâcle contre le Bayern en Ligue des champions l’année dernière, des décisions importantes ont été prises mais le remodelage n’a été fait qu’à moitié en raison du manque de ressources financières. Il est vrai qu’une bonne partie du travail a déjà été faite et que l’équipe a réagi, même si elle a encore besoin d’un pas de plus pour vraiment concourir en Europe. Et le moment est venu de relever la barre.

Le Barça envisage des renforts dans toutes les lignes. Un minimum de deux pièces arrivera derrière. Un côté et une ou deux centrales. Eric García est le plus avancé. Pour le centre du terrain, le club recherche un milieu de terrain du profil de Busquets. Il doit être jeune et capable d’arriver à un coût minime. Et là-haut il y aura des modifications car la façade sera complètement remodelée. Depay est presque signé, alors qu’il négocie avec Kun Agüero. Le Barça a donné la priorité à la signature d’un «neuf», mais l’offre de Neymar a paralysé toute direction. Maintenant, Laporta a déjà les mains libres et ils doivent travailler pour renforcer l’équipe avec un attaquant qui peut marquer une époque.

Le nom choisi est Erling Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund l’aime à cause de sa jeunesse, de sa capacité à marquer et parce que les entraîneurs pensent que son profil pourrait être essentiel pour le Barça à l’avenir. C’est une signature stratégique car c’est l’une des deux étoiles montantes du football mondial. Le Barça sait que ce sera une opération difficile car Dortmund ne veut pas vendre, mais sa clause de pouvoir partir à l’été 2022 pour 75 millions d’euros facilite les choses. Ils pensent que les Allemands finiront par ouvrir les portes et que le Barça se sent très bien placé avec son environnement.

L’opération Haaland est millionnaire et devrait être accompagnée d’une issue. Braithwaite ne continuera pas et tout sera fait pour placer Coutinho de façon permanente. Reste à savoir ce qu’il adviendra de Dembélé, qui pour l’instant ne souhaite pas renouveler son contrat. Pour le moment, sa continuité est extrêmement compliquée. Haaland peut coûter environ 130 millions d’euros et la puce du joueur, en principe, ne devrait pas poser de problème. C’est une négociation qui devrait être longue et compliquée, donc le club envisage également d’autres options.

Le premier est Lautaro Martínez. Le footballeur a changé d’agent, mais il est toujours très, très contrôlé. Dans le club, ils sont clairs que Lautaro veut signer pour le Barça et plus encore si Leo Messi finit par renouveler son contrat. Et l’Inter veut vendre. Des formules d’échange possibles seraient ouvertes et il semble que l’opération économique serait viable. Il ne fait aucun doute que le Barça préfère Haaland, mais Lautaro a connu une saison louable à l’Inter et sa valeur est en hausse.

Il a également contacté Harry Kane. Le footballeur a déjà demandé à Tottenham de le vendre car il veut concourir pour des titres importantss. Manchester United est prêt à débourser 20 millions d’euros, mais Tottenham préfère ne pas renforcer son rival direct. L’environnement du joueur a parlé avec le Barça, mais il n’y a pas de consensus au sein du club en raison de la difficile adaptation des joueurs anglais à l’Espagne. Des décisions seront prises prochainement, mais il est clair qu’un top neuf viendra.