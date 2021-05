Le Barça se dirige vers Cologne avec l’illusion de remporter la troisième Euroligue

25/05/2021 à 22:04 CEST

Le Barça de Saras Jasikevicius repose déjà dans son hôtel de concentration à Cologne après être arrivé tard cet après-midi sur un vol charter au départ de Barcelone, qui est parti à 18h30 de l’aéroport El Prat.

L’expédition entière voyageait dans cet avion, attendant l’arrivée vendredi d’un autre avion avec la délégation Blaugrana, Parmi eux, il y aura les directeurs sportifs, les membres du conseil d’administration et certains médias.

Un voyage que toute l’équipe a accueilli avec enthousiasme après une préparation de près de deux semaines, dans lequel ils ont eu le temps de bien préparer leur première apparition dans le Final Four depuis 2015

Un mardi serré

Encore plus loin le dernier dans lequel le dernier grand succès européen a été obtenu, dans le Final Four à Paris, en 2010, précisément avec Joan Laporta, qui peut devenir un nouveau «talisman» pour atteindre la troisième Euroligue de l’histoire.

La journée de mardi a été serrée, avant de se diriger vers le sol allemand, dans la ville de Cologne, où les Catalans espèrent que ce sera un agréable souvenir dimanche soir.

L’équipe a effectué la dernière séance d’entraînement au Palau, avant de se rendre à Cologne

| .

Dans la matinée, le groupe a tenu la dernière session de formation au Palau en essayant de travailler sur les petits détails. avant le match de vendredi contre Armani Milan, puis tout le monde a été convoqué en début d’après-midi.

Avant de prendre l’avion pour Cologne, l’équipe a pris la photo officielle de la saison avec le président, Joan Laporta, le vice-président des sports, Rafael Yuste, et le directeur en charge de la section, Josep Cubells.

L’équipe du Barça a pris la photo officielle avec Laporta avant de partir pour un voyage à Cologne

| FCB

Le président et les deux cadres ont souhaité la chance à l’expédition, qui peu après a déménagé à Prat pour prendre ce vol privé qui allait les laisser dans la ville allemande vers 20h30. Dîner et repos, pour commencer mercredi le compte à rebours authentique du Final Four 2021.

Pierre Oriola, salue avant de monter dans l’avion, sur le chemin de Cologne

| FCB

Et c’est que l’équipe devra remplir certains engagements de l’Euroligue, bien que l’équipe aura toujours la possibilité de s’entraîner avant la compétition, la Lanxess Arena, à Cologne.

Après avoir de nouveau fréquenté les médias mercredi matin, ils tiendront leur première séance d’entraînement à l’Ostermann Arena de Leverkusen., à quelques kilomètres de Cologne, à partir de 20h00

Pour ce jeudi, la conférence de presse officielle de Saras Jasikevicius et Ettore Messina arrivera, qui sera accompagné de deux de leurs stars, Nikola Mirotic pour le Barça, et le Canarien, Sergio Rodríguez, pour les Italiens.

Conférences de presse et formations

A 20h45, ce sera au tour de Pau Gasol et Brandon Davies, qui assisteront aux médias sur le lieu de la compétition, où à 21h15, l’entraînement du Barça est programmé, l’avant-dernier avant de jouer.

Le même vendredi, à 13h15, les Catalans effectueront le dernier set-up pour le match de la nuit, à partir de 21h00., qui décidera de la deuxième demi-finale. Le premier, entre le CSKA et Anadolu Efes, se jouera à 18h00.

Un calendrier serré qui se poursuivra samedi, avec une attention aux médias, avant la dispute de dimanche, le match pour les troisième et quatrième poste, celui que personne ne veut contester, et la grande finale de l’Euroligue, dimanche 30, à 21h00 où le Barça veut mettre les pieds d’abord puis la gloire, avec sa troisième Euroligue.

L’équipe, qui se repose déjà à Cologne, a déjà son esprit pour le match de vendredi, où se joue une part très importante du succès de la saison. Ils donneront sûrement tout pour amener l’Euroligue tant attendue à Barcelone.