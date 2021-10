Le Barça se justifie avec une belle victoire contre le PSG

21/10/2021

Le à 23:18 CEST

Le FC Barcelone continue de mener le groupe B de la Ligue des champions après avoir remporté une importante victoire 30-27 contre une grande équipe comme le PSG et c’est ainsi qu’il se justifie dans un début de saison compliqué en raison des changements et de la fatigue accumulée due aux Jeux. Sans aucun doute, le meilleur match de la nouvelle équipe dirigée par Carlos Ortega.

FCB

PSG

FC BARCELONE, 30

(13 + 17) : Pérez de Vargas (p.), Domen Makuc (3), Ludovic Fàbregas (4), Dika Mem (7), Timothey N’Guessan (4), Aleix Gómez (3, 3p.), Aitor Ariño (1) -sept partant-, Leo Maciel (ps), Ali Zein (1), Thiagus Petrus, Luís Frade, Haniel Langaro (1), Melvyn Richardson (1), Ángel Fernández (2) et Blaz Janc (3) .

PARIS SAINT-GERMAIN, 27

(13 + 14) : Vincent Gérard (g.), Luka Karabatic (2), Henrik Toft Hansen, Nikola Karabatic (1), Nedim Remili (4), Luc Steins (3), Adama Keita -sept de départ-, Dainis Kristopans (3), Mikkel Hansen (7, 4p.), Kamil Szyprak, Elohim Prandi (4), Mathieu Grebille (2), Benoit Kounkoud (1) et Ferran Solé.

ARBITRES

Robert Schulze et Tobias Tönnies (Allemagne). Ils ont exclu deux minutes des locaux Timothey N’Guessan (12h10), Luís Frade (15h41 et 19h08), Blaz Janc (30h49) et Thiagus Petrus (44h46) ; et le visiteur Nedim Remili (10h03).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1-2, 4-2, 6-5, 8-8, 10-11, 13-13 (repos), 15-14, 17-16, 19-18, 24-21, 26-24 et 30-27 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la cinquième journée du groupe B de la Ligue des champions de handball masculin disputé devant 2 451 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

La box azulgrana est arrivée avec un bon moral après la victoire contre le Dinamo Bucuresti par Xavi Pascual et après l’excellente image qu’il offrait à Valladolid, alors que les Parisiens mènent leur championnat avec 12 points en six matchs et étaient quatrièmes du groupe B de la Ligue des champions, à trois points de Vive Kielce et Veszprém (un match de plus).

Bien qu’il ait déjà plu, l’entraîneur du PSG est de Valladolid Raul González, qui était sous les ordres de Vardar lors du Final Four 2017 lors de ce retour en demi-finale qui a laissé le Barça hors de la finale dans une demi-finale traumatisante.

Déjà sans Viran Morros qui a signé l’été dernier pour Füchse Berlin, Le PSG est apparu avec les ex-blues Mikkel Hansen, Kamil Syprzak et un Nikola Kabaratic qui a été la clé de la conquête de la Ligue des champions en 2015… le neuvième des 10 que compte le club.

Ludovic Fàbregas a commencé très fort

| DAVID RAMÍREZ

La première partie a été très intense, marquée par la réussite dans les buts et le score le plus bas des temps modernes au Palau 813-13). Dès l’entame, Ludovic Fàbregas a inscrit trois buts et provoqué un penalty maximum qu’Aleix Gómez n’a pas perdu pour marquer les premières différences (5-2 à la 11e minute).

Cependant, une exclusion à Timothey N’Guessan et deux de suite à Luís Frade (le premier très rigoureux) a pesé sur une équipe barcelonaise qui a souffert en attaque avec de belles interventions de Vincent Gérard et avec trois pénalités consécutives transformées par l’ex-rouge Mikkel Hansen (7-8 à 19′).

Gonzalo était la clé là-bas. L’international espagnol s’est rendu aux vestiaires avec huit arrêts, les trois derniers spectaculaires. Ceci, associé au bon travail d’Aleix Gómez et aux minutes remarquables d’Ali Zein en tant que joueur central, a mené le match à la mi-temps avec 13-13 après le but de Benoit Kounkoud sur la corne.

L’Egyptien Ali Zein a réalisé une rencontre remarquable

| DAVID RAMÍREZ

Trois buts consécutifs de N’Guessan ont donné des ailes au Barça à la reprise (17-15 en 39′) et contraint Raúl González à demander son troisième et dernier temps mort, auquel Gérard a répondu par deux arrêts supplémentaires et le ‘minuscule’ Stein et Elohim Prandi avec deux buts (17-17 en 42′).

Avec trois tirs au bois dans les premières minutes de jeu et un seul but à plusieurs reprises que Gérard avait stoppé, finalement Dika Mem a trouvé des espaces et a marqué quatre buts d’affilée se brisant comme un ouragan dans les six mètres (23-20 à 49′) malgré la cinquième exclusion pour un seul des visiteurs.

Ortega n’a pas tardé à arrêter le match après des buts imparables de Hansen et Remili (24-23 à la 52′), Gonzalo a réalisé trois arrêts sensationnels pour repartir à 17 et Domen Makuc a fini par en sceller un avec deux buts. victoire très importante par 30-27 pour revendiquer ce nouveau projet.