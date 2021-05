Le Barça se recharge les batteries avant d’aborder la phase décisive de la saison

10/05/2021 à 20:14 CEST

Après la série des quarts de finale de l’Euroligue contre le Zenit, qui a porté l’équipe du Barça plus que prévu, et avec le différend de deux matches en attente dans la Ligue Endesa, contre Obradoiro et Betis, l’équipe azulgrana a un repos bien mérité ce lundi et mardi.

C’est le temps que Jasikevicius leur a donné pour que les joueurs se “ déconnectent ” un peu en pensant que plus tard il n’y aura pas de trêve pour l’équipe, dans son objectif d’atteindre lLes deux titres les plus importants de la saison, l’Euroligue et la Ligue Endesa.

Et le fait est que le calendrier, toujours aussi serré, leur a maintenant donné l’occasion de reprendre l’air, puisque les Catalans n’auront plus de match officiel jusqu’au mercredi 19 mai. quand ils rencontrent TD Systems Baskonia aux Palaos, lors de l’avant-dernière ronde de la saison régulière de la Endesa League.

Trois jours plus tard Ils clôtureront la compétition régulière, avec leur visite à Herbalife Gran Canaria, le samedi 22 mai (20h45), dans le dernier match avant le Final Four.

Avec mon esprit à Cologne

À partir de là, moyen libre de se concentrer pleinement sur le Final Four à Cologne, qui débutera par les demi-finales, le vendredi 28 mai, où ils seront mesurés à Armani Milan (21h00).

Dans cette semaine complète qu’ils auront sans matches, ce sera une bonne occasion de se préparer au rendez-vous de Cologne, et finir de peaufiner les aspects techniques et tactiques de l’événement Euroligue.

Les deux matches de la Endesa League précédant l’événement européen doivent servir à finir d’accélérer et de travailler sous tension, même si rien n’est en jeu dans l’enjeu après avoir obtenu la deuxième place dans la compétition de ligue.

Pour prendre la meilleure forme

Deux matchs où des joueurs n’ayant pas joué à leur meilleur niveau face au Zenit, reprennent confiance pour le moment le plus important de la saison. Contre le Betis, un Barça était déjà très “ branché ” et qui offrait sa meilleure image, avec des joueurs qui doivent être très importants dans cette phase finale comme les Abrines (20 points) ou Claver, remarquables face au Betis.

Récupérer la meilleure version de Nikola Mirotic, qui n’a pas été exactement brillant dans la série contre l’équipe russe, et un Pau Gasol qui grandit de plus en plus, doivent être deux priorités de ce Barça qu’il doit arriver à Cologne à son meilleur.

En ce moment, repos pour tous -Y compris Jasikevicius, qui a profité de lundi pour aller jouer au golf-, pour revenir avec des batteries chargées, car il n’y aura pas de trêve jusqu’au bout. Il est temps de tout donner pour en faire une saison «triomfant».