Le Barça, se relever déjà par le ‘doublet’

La sonore défaite en finale de la Coupe d’Espagne face au Movistar Inter (6-1) Dimanche dernier, il était une cruche d’eau froide dans une équipe du Barça qui a disputé 16 matches de championnat sans perdre et qui avait réalisé un bon match en quarts de finale contre ElPozo et un notable en demi-finale contre Levante.

Cependant, les grandes vertus de l’Inter ne sont pas très en phase avec les signes vitaux de ce Barça, qui souffre lorsque les joueurs rapides de l’équipe madrilène imposent leur rythme comme cela s’est produit à mi-chemin de la première mi-temps après le 0-1 de Ximbinha.

Les lamentations de la Plaza

«Cela me fait surtout mal pour les joueurs. Nous n’avons pas eu la journée et ils l’ont fait. Le pire, c’est qu’il n’y a pas le temps de récupérer, car nous avons un match mercredi (contre Córdoba Patrimonio) et dimanche (le derby contre Industrias) », a expliqué Andreu Plaza après la finale, qui a ouvertement reconnu la supériorité du rival. .

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

C’est une lecture correcte, car il ne sert à rien de se lamenter, même s’il faudra analyser ce qui s’est passé en se souvenant de l’élimination en quarts de finale de la dernière Ligue contre un rival avec un style de jeu similaire tel que Levante.

Le prochain grand défi pour le Barça sera la finale à huit de la Ligue des champions qui se jouera à Zagreb du 28 avril au 3 mai. et dans lequel il fera ses débuts en quart de finale contre le Slovène Dobovec, un adversaire sobre mais abordable.

Avant, l’équipe det Andreu Plaza devra affronter quatre matches de championnat (les deux référés plus la visite à Levante et O Parrulo) dans le but de continuer à grimper des positions en championnat au moins pour avoir un avantage de piste en quart de finale et préparer la défense du titre européen.

Vengeance en Super Coupe

De plus, et en l’absence de confirmation officielle, l’équipe du Barça aura ce mois-ci une occasion en or de se venger de la défaite en Coupe d’Espagne avec le différend de la Super Coupe d’Espagne contre Movistar Inter. Le capitaine Sergio Lozano absent pour blessure Jusqu’à la saison prochaine, l’équipe devrait récupérer dans les prochains jours le russo-brésilien Leandro Esquerdinha après son positif pour Covid-19.