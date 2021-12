Le Barça se rend à Gérone lors de la dernière rencontre de l’année

18/12/2021 à 17:48 CET

Avec peu de temps de récupération après le match de jeudi contre Lleida, le Barça affronte demain une autre journée d’OK Liga, la dernière de cette année, avec une visite au Garatge Plana Girona (12h30).

Les de Edu castroInvaincus au championnat après onze manches, ils chercheront à creuser l’écart en tête du peloton face à l’équipe de Gérone, avant-dernière du classement et avec seulement huit points à leur casier. Les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison dans le duel de Ligue catalane au cours duquel les Catalans se sont imposés (1-6). Malgré le fait que l’équipe arrive dans une mauvaise dynamique, Edu castro Pas de crédit. « C’est le dernier effort avant la petite pause de Noël », a-t-il expliqué et a averti que « Gérone a un meilleur match que les résultats ne le disent ».

Le technicien pourra compter sur Aitor Egurrola, Pau Bargallo Oui Nil Roca, a dépassé la quarantaine après son positif au Covid.

En plus d’être le dernier avant la petite pause de Noël, ce match contre Gérone sera particulier pour l’entraîneur du Barça, qui bouclera son 200e match à la tête de l’équipe.

La douzième journée aura également pour incitation de distribuer les dernières places en jeu pour la Copa del Rey. Plusieurs équipes jouent leurs chances de qualification, avec Il reste encore trois places disponibles avant la fin du premier tour de la compétition le 8 janvier.

Avec le leader, le Barça, plus le Deportivo Liceo, Lleida, Noia Freixenet et Calafell déjà classés, les trois places restantes semblent destinées à Reus Deportiu, Caldes et Alcoy, mais Igualada, Voltregà et Manlleu ont encore des options.

Tous les regards seront tournés vers un Voltregà-Igualada décisif, où les deux équipes précipiteront leurs options de coupe, et aussi à Lleida, où les locaux, troisièmes mais avec Noia et Calafell sur leurs talons, auront devant eux un Alcoy prêt à être parmi les huit meilleurs.

Heures du jour 12

Samedi 18 décembre :

Corridor Palafrugell-Alcobendas 16h30

Noia Freixenet-Deportivo Liceo 19:30

Voltregà Stern-Igualada Rigat 20:00

Dimanche 19 décembre :

Finques Prats Lleida-PAS Alcoy 12:00

Parlem Calafell-Reus Virginies 12:15

Appartement Gérone-Barça 12h30

Martinelia Manlleu-Laser Caldes 15:40