Le Barça se rend à Pilsen avec le Final Four comme grand objectif

28/11/2021 à 17:43 CET

Après un dimanche de repos placide et insuffisant pour savourer la onzième victoire consécutive dans toutes les compétitions pour réaffirmer le leadership avec six points de revenu sur un Jaén Paraíso Interior qui a un match de moins et qui offrait une belle image aux Palau, Ce lundi, ils joueront très bientôt ‘Diana’ pour une expédition Blaugrana qui est prévue avant six heures du matin au Palau pour aller à El Prat et prendre un vol pour Prague à 7h40.

L’arrivée dans la capitale tchèque est prévue vers dix heures du matin et de là, il sera temps de se rendre en bus à l’hôtel de concentration pour déjeuner, se reposer un peu et effectuer la première séance d’entraînement au TJ Lokomotiva Plzen, petite piste avec seulement sept rangées de sièges sur les côtés.

Située à une centaine de kilomètres de la capitale, Pilsen accueillera le Tour Élite Groupe C avec l’hôte Plzen, le slovène Dobovec et le belge Halle-Gooik comme adversaires et avec une seule place pour le Final Four des Champions en jeu.

Adolfo vit le meilleur moment de sa carrière

| DAVID RAMÍREZ

Quant à l’actualité sportive, l’équipe voyage avec toute l’équipe dont un Bernat Povill qui a raté les derniers matchs à cause de problèmes musculaires et qu’au moins il sera sur le banc. Comme Andreu Plaza avait l’habitude de le faire dans ces minitournois et profitant du fait que 14 joueurs peuvent se déguiser, Jesús Velasco emportera également le jeune gardien de l’équipe du Barça Àlex Lluch (il a déjà fait ses débuts avec l’équipe première ).

Le Barça fera ses débuts mercredi contre Dobovec à 17h30 dans une répétition des quarts de finale l’an dernier (2-0 avec des buts de Ferrao et Aicardo). Jeudi à la même heure Halle-Gooik sera mesuré et enfin samedi l’hôte Plzen à 18h00.

Difficile défi pour Levante

Dixième de la ligue avec 11 points en neuf matchs, Levante UD coûte plus cher cette saison après s’être émerveillé du passé en portant le Barça aux tirs au but lors du troisième match de la finale. Les deux équipes se sont à nouveau rencontrées fin octobre lors du tour principal de la Ligue des champions et l’affichage du Barça (2-9) a condamné les Granota à la deuxième place et ont désormais des rivaux plus coriaces.

Roger Serrano fait une belle saison

| LIFT UD

L’équipe dirigée par Diego Ríos et dans lequel les ex-Azulgranas Roger Serrano, Marc Tolrà, Mario Rivillos et Rafa Usín sont actifs Il fera ses débuts mercredi à 18h00 au Pavillon Fidelidade à Lisbonne contre l’Ukrainien Uragan, jeudi il affrontera les Hongrois Haladas (18h30) et se terminera samedi contre l’hôte Benfica (21h00).