Le Barça se rend en Arabie saoudite pour son sixième titre mondial

10/04/2021 à 18:22 CEST

L’effectif du Barça est parti ce lundi pour la ville de Djeddah (Arabie Saoudite) pour y participer à la 14e édition du Super Globe 2021 -Championnat du Monde des Clubs de Handball- Il se jouera du mardi 5 octobre au samedi 9 octobre avec la participation de dix équipes de neuf pays.

Le Barça, que dDéfendre le titre obtenu en 2019, puisqu’en 2020 il n’a pas été contesté en raison de la pandémie de COVID-19, se battra, lors de sa septième apparition dans la compétition, pour son sixième Super Globe après ceux réalisés en 2013, 2014, 2017, 2018 et 2019. Les précédents ont été réalisés avec Xavi Pascual sur le banc et maintenant c’est au tour de Carlos Ortega.

Les Catalans s’entraîneront ce mardi sur la scène de la compétition, le pavillon couvert rattaché à l’impressionnant stade Al Jawhara, inauguré en 2014 et qui a coûté 533 millions d’euros, dans la Rey Abdul Sports City.

Le Barça, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, fera ses débuts mercredi en quarts de finale contre le champion de la Super Coupe d’Afrique, l’Egyptien Zamalek, grand dominateur du handball dans son pays, avec 18 titres de champion, les trois derniers d’affilée.

Ce sera la cinquième participation des Égyptiens, dont les meilleurs résultats ont été la troisième place en 2010 et en 2019, ils ont terminé cinquième.

Avec un effectif important et huit internationaux olympiques à Tokyo, leur entraîneur cette saison est Oliver Roy, qui était le deuxième entraîneur du Barça avec Xavi Pascual.

Quant au reste des équipes de la compétition, Aalborg, actuel champion du Danemark et finaliste de la dernière Ligue des champions, deviendra la première équipe de son pays à disputer le Super Globe et le deuxième scandinave à participer depuis le norvégien Drammen HK à l’édition inaugurale de 1997.

La troisième équipe européenne à participer, l’Allemand SC Magdeburg, a reçu une invitation en tant que vainqueur de l’EHF European League et reviendra à la compétition pour la première fois depuis 2002, date à laquelle ils ont terminé deuxième.

Le Qatari Al Duhail, champion d’Asie, entrera dans le tournoi sans avoir perdu un seul match en Ligue des champions d’Asie. Ce sera sa deuxième apparition, après celle de 2019, où il avait terminé huitième.

Le CalHeat de San Francisco, champion d’Amérique du Nord et des Caraïbes (NACHC), disputera le Super Globe pour la première fois de son histoire et le Brésilien EC Pinheiros, champion d’Amérique du Sud et centrale (SCAHC), revient dans la compétition pour première fois depuis 2017.

La L’Université de Sydney, championne d’Océanie, participe chaque année au Super Globe depuis 2012, et dans cette édition, compte tenu de la difficulté d’organiser un tournoi de qualification, l’IHF l’a désigné comme représentant de la Confédération d’Océanie.

Deux clubs saoudiens invités, Al Wehda et Al Nour complètent la liste des équipes en compétition. Djeddah, avec 3,5 millions d’habitants, située sur la côte ouest de l’Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge et à 70 km de La Mecque, a connu une grande croissance au cours des deux dernières décennies du 20e siècle.

Cela a transformé la ville en un centre économique et commercial avec un port le plus important du pays, clé pour exporter des marchandises non liées au pétrole, ainsi que pour importer des produits de toutes sortes dans le pays.