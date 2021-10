Le Barça se résout facilement contre le Betis sans Mirotic

10/10/2021 à 19:12 CEST

Le Barça s’est rendu à Séville avec l’idée de Jasikevicius de continuer à donner une pause à ses joueurs en pensant au calendrier serré en ce mois d’octobre. La chute sûre était celle de Sanli, pour se remettre de son pied foulé.

PARI

FCB

Real Betis, 61 ans

(15 + 14 + 21 + 11): Almazán (5), Carrington (3), Pozas (5), Burjanadze (11), Todorovic (15) – cinq de départ-, García (0), Evans (7), Carrington (3), Agbelese (0), Bleijenbergh (2), Brown (9).

Barça, 78

(19 + 18 + 20 + 21): Calathes (7), Higgins (10), Hayes (5), Martínez (3), Davies (8) .- cinq de départ-, Oriola (2), Laprovittola (11), Caicedo (2), Ubal (0), Smits (12), Kuric (11), Jokubaitis (7).

Arbitres :

Jiménez, Caballero et Sánchez Mohedas. Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la cinquième journée de la Ligue Endesa, disputé au Pavillon Municipal de San Pablo, devant 3 000 spectateurs.

Bien que Saras ait sauvé une autre « pause » cette fois par décision technique, la star de l’équipe, Nikola Mirotic. Le club a malheureusement « caché » le reste des hispaniques monténégrins jusqu’à quelques minutes avant le match contre le Betis, surprenant tout le monde.

Un geste difficile à comprendre alors que le match n’était pas d’une importance vitale pour les Catalans il ne semble pas non plus que si Mirotic ne voyageait pas et que cela était connu à l’avance, l’approche tactique de Joan Plaza varierait considérablement.

La vérité est que le club a décidé de ne pas le rendre public et a emmené à Séville une autre des « perles » de l’équipe de jeunes du Barça, le jeune uruguayen de 17 ans, Agustin Ubal à côté de l’habituel Caicedo.

Bon départ pour le Barça

Le Barça est sorti comme un coup, avec un 8-0 qui a semblé remettre le jeu sur les rails très vite, avec les trois points de Sergi Martínez, en position de ‘quatre’ et Hayes. Le Betis, malgré ce mauvais départ, a répondu par un autre 8-0 avec un Todorovic actif, le meilleur des locaux en première mi-temps.

Sans un jeu brillant mais efficace Le Barça a dominé le match avec deux bonnes actions finales de Jukubaitis (15-19).

Le Barça a augmenté l’intensité au deuxième quart, et le tir extérieur de Blaugrana a continué à travailler avec Laprovittola et Kuric. Avec un échelon de plus d’intensité défensive, ilJasikevicius avait 10 (21-31) après le panier de Davies.

Betis respOnda avec des actions précises de Pozas, mais le jeu semblait maîtrisé à la mi-temps avec un triplé de Calathes (29-37).

Le Betis résiste à une pièce de plus

A la reprise, Le Barça a essayé de mettre plus de vitesse dans le jeu de la défense, bien que le Betis se soit amélioré ostensiblement, ils étaient plus agressifs en attaque et réussi à obtenir de nombreux clichés gratuitsres qui lui a permis de se rapprocher (49-53).

Avec pratiquement aucun tir extérieur, -sans aucun triple marqué- les azulgranas n’ont pas pu se détacher d’un Betis arrivé vivant au dernier quart (50-57) et avec Joan Plaza haranguant le public pour tenter de surprendre à San Pablo.

Mais le Barça n’a pas voulu laisser les locaux entrer dans le match. Deux triplés consécutifs de Laprovittola et Smits doivent au Barça le maximum (52-63) qui s’étendait à 16 après deux paniers de Higgins (55-71).

Avec le jeu en main, Jasikevicius a donné l’entrée à Caicedo qui pourrait même marquer pour clôturer le match du Barça et aussi le jeune uruguayen Agustín Ubal, avec un Barça qui reste intraitable en Ligue Endesa (6-0).