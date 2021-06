Le Barça serait intéressé par un accord d’échange entre Alba et Bastoni

Barcelone serait intéressé par un accord d’échange impliquant Jordi Alba. L’arrière gauche du Barca est l’un des plus gros contrats du club et étant donné le désir clair des Catalans de dépenser moins d’argent, ils sont intéressés par ce qu’il faudrait pour se décharger de son contrat.

L’accord annoncé serait que le Barça échangerait Alba avec Alessandro Bastoni de l’Inter Milan. Le plus dur, c’est qu’Alba n’a aucune envie de partir, et il a même récemment déclaré qu’il voulait terminer sa carrière au Camp Nou.

Il a déclaré au début de ce mois : « Il me reste trois ans à mon contrat et je me vois capable de les remplir. La décision du club est là et mon intention est de rester à Barcelone pour la vie.

La principale raison pour laquelle Barcelone cherche à se débarrasser de l’international espagnol est d’aider à l’excédent de l’accord Lionel Messi. Si des joueurs expérimentés avec de gros contrats comme Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets baissent tous une partie de leurs salaires, ce n’est peut-être pas un gros problème. Mais pour l’instant, il semble que quelqu’un soit sur la table des transferts.