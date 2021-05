Le Barça serait la cinquième équipe à réaliser un triplé féminin

28/05/2021 à 16:21 CEST

Inès Sanchez

Football Club Barcelona est à deux pas de remporter le triplé. Après avoir battu le Madrid CFF 4-0 mercredi dernier, et avoir déjà remporté l’UWCL et Primera Iberdrola, Il reste 90 minutes pour mettre la touche finale à une saison parfaite. La finale aura lieu dimanche (à 20h00) à Butarque, face à Levante. Jusqu’à présent, quatre équipes ont réalisé le triplé.

Francfort a ouvert l’interdiction

Les Allemands ont été les premiers à le faire. C’était l’année 2001-2002, la saison au cours de laquelle la Ligue des champions féminine a commencé. Une première UWCL qui ne pourrait pas être plus idyllique pour Francfort. Ils ont remporté la finale de la compétition en jouant dans leur ville, précisément au Waldstadion de Francfort, étant le dernier match joué dans ce lieu après 72 ans de voyage. Steffi Jones et Birgit Prinz sont entrés dans l’histoire en devenant les deux premiers footballeurs à marquer en finale. Deux buts qui ont servi à battre Umea IK, l’équipe qui remporterait les deux prochaines éditions du tournoi.

Ne vous contentez pas de ça ils ont répété l’exploit six ans plus tard. Ils ont eu une chance pour la campagne 2005-2006, lorsqu’ils ont également remporté l’UWCL, mais Potsdam les a battus dans les compétitions nationales. Et deux ans plus tard, ils ne l’ont pas laissé s’échapper, se consolidant en tant que première équipe à remporter deux triplés. A cette époque, l’Allemagne et la Suède étaient toujours en tête en Europe.

Une saison en or pour Arsenal

C’était le premier et le seul champion d’Angleterre. Malgré le fait que le football féminin dans le pays était – à l’époque – en avance sur le sud de l’Europe, les Nordiques étaient encore un cran au-dessus. Cependant, Arsenal a mené le football européen pendant la campagne 2006-2007. Les Gunners ont surpris Umea IK, qui avait été deux fois championne. Avec Akers à la barre, ils ont réussi à mener le meilleur Arsenal vers une étape historique. Et jusqu’à ce 2021, aucune autre équipe anglaise n’a réussi à se qualifier pour une autre finale de la Ligue des champions, près de deux décennies plus tard. Avec luia remporté 11 titres de champion, 9 Coupe FA féminine, 10 Coupe de Premier League et 5 Bouclier communautaire des femmes de la FA, en plus des champions déjà mentionnés.

L’Allemagne est revenue à la tête de l’Europe

Wolfsburg est devenue l’une des meilleures équipes d’Europe, même si en raison du niveau de l’Olympique, il n’a pas été possible de se traduire par des titres UWCL. En fait, ils n’ont réussi à remporter que deux éditions, la 2012-2013 et la 2013-2014. C’est la première année qu’il a pu remporter le triplé, après avoir également remporté la Coupe d’Allemagne et la Bundesliga.

Kellerman était l’architecte de ce qu’est l’équipe aujourd’hui. Il est arrivé en 2008 et a réussi à créer un projet solide. Des footballeurs de la stature d’Odebrecht, Alexandra Popp ou Magull sont arrivés, bien que ce dernier ait atterri au club alors qu’il était encore très jeune. Cependant, la signature des trois était la clé pour rassembler des footballeurs de haute qualité, ensemble, ils ont réussi à combiner une grande force en défense et une attaque explosive.

Dans la campagne suivante, l’Allemagne a continué à démontrer le potentiel et les résultats du pari qu’elle faisait. ETl Francfort a remporté son quatrième titre UWCL, étant actuellement la deuxième équipe avec le plus de champions après Lyon.

Monopole de l’Olympique sur l’UWCL

Bien que pendant une décennie les Français laissaient entrevoir l’équipe qui allait être, Ce n’est qu’en 2015 qu’il a été consolidé en tant que club qui régnait sur l’Europe. De 2015 à 2020, ils ont réalisé cinq UWCL consécutives, ce qui à ce jour était impensable. Lyon dépassait les différentes phases de la compétition sans avoir le moindre doute sur ses capacités. Au cours de ces cinq dernières années, il a réalisé quatre triplés, seul le PSG pouvait lui refuser celui de 2018 en les battant en finale de la Coupe.

Cependant, avant leur irruption totale dans le football féminin, elles avaient déjà remporté le premier triplé de leur histoire. FC’est lors de la campagne 2011-2012 qu’ils ont remporté l’UWCL pour la deuxième fois. Ils avaient réalisé le premier la saison précédente, bien que Sant-Etiénne les ait privés en se consolidant comme champion de la coupe cette année-là.

Cette dernière année est un tournant. Les deux grands d’Europe-Wolfsburg et l’Olympique- sont tombés en quarts de finale de la compétition. Le Barça, le PSG, Chelsea et le Bayern ont donné la surprise, dans une saison au cours de laquelle les Catalans ont montré le changement qu’ils avaient entamé il y a deux saisons. Et l’équipe de Lluís Cortés est sur le point de devenir la cinquième équipe à remporter le triplé.