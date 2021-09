Le Barça s’est entraîné au Palau et s’envole pour Tenerife ce vendredi

in

09/09/2021 à 20h30 CEST

Avec le retour de Pierre Oriola comme une grande nouveauté et avec le doute sérieux d’un Sertaç Sanli presque écarté, Le FC Barcelone s’est entraîné ce jeudi à 18h00 au Palau Blaugrana Et ce vendredi à 10h30 il s’envolera pour Santa Cruz de Tenerife face à son assaut sur une Supercoupe Endesa qui résiste depuis 2016.

Celui de Tàrrega a raté la Ligue catalane à la suite de quelques désagréments mineurs physique, mais il a déjà avancé au SPORT après le gala de présentation de la Ligue Endesa qui serait le jeu dans ce rendez-vous de Santiago Martín.

Par contre, le Turc Sertaç Sanli continue de se remettre de la fissure du gros orteil du pied gauche survenue avant la Ligue catalane et sa présence en Supercoupe semble compliquée.

Cela n’a pas aidé, d’ailleurs, que les autorités l’ont détenu pendant huit heures et sans raison apparente mercredi à El Prat à son arrivée d’Istanbul, où il tournait un jour une publicité pour l’Euroligue avec l’autorisation du club.

L’équipe s’entraînera sous le commandement de Sarunas Jasikevicius ce vendredi après-midi dans les terres insulaires Et enfin ce samedi, il connaîtra une demi-finale très compliquée contre Valencia Basket, dans laquelle l’ex-Azulgrana Víctor Claver jouera à 19h00 (une heure de moins sur le lieu de la rencontre).

Mirotic veut se concentrer uniquement sur le sport

| FCB

L’un des noms propres sera sans doute Nikola Mirotique après le bruit médiatique concernant l’intention du club d’obtenir une nouvelle baisse de salaire pour le joueur emblème de la section. Ouvert à poursuivre les négociations, le hispano-monténégrin n’est pas d’accord pour l’instant, mais est pleinement concentré sur l’obtention du troisième titre national consécutif en tant que joueur du Barça après la Copa del Rey et la Ligue Endesa la saison dernière.

D’ailleurs le seul joueur de l’équipe actuelle à avoir remporté la Supercoupe en tant que joueur du Barça est Àlex Abrines, en 2015 dans sa première étape au club.

Pour le reste, Nikola Mirotic (2012 et 2013) et Nicolás Laprovittola (2019 et 2020) en ont remporté deux avec le Real Madrid, tandis que Kyle Kuric a remporté un titre épique en 2016 dans les rangs d’Herbalife Gran Canaria face au Barça de Bartzokas.

Sertaç Sanli est un sérieux doute pour la Super Coupe

| FCB

Alors que, à Valence Basket désormais dirigé par l’entraîneur catalan Joan Peñarroya Il ne pourra pas compter sur l’ex-vert-noir Xabi López-Arostegui, qui a subi une intervention chirurgicale mercredi pour une séquelle de la blessure à la cheville gauche qu’il a subie avec l’équipe espagnole aux Jeux olympiques.

Valencia Basket n’a même pas indiqué combien de temps l’international espagnol resterait absent, mais il semble qu’il ne jouera pas au moins jusqu’à la fin octobre. En parallèle, ils sont également parmi les cotons le slovène Klemen Prepelic, le français Louis Labeyrie et le slovène nationalisé américain Mike Tobey, un joueur qui était dans l’orbite du Barça.