Le Barça souffre encore mais revient à Monaco et reste leader

15/10/2021

Le 16/10/2021 à 00:35 CEST

Le Barça bat Monaco 81-85 après un match difficile et mal joué à nouveau comme Sarunas Jasikevicius l’a dit contre l’Olympiacos, mais avec émotion jusqu’à la dernière seconde et encore avec une autre prolongation, mais il a finalement gagné grâce à un incommensurable Brandon Davies qui a terminé meilleur du match dans un Omni Sports 4 000 spectateurs, dont Cesc Fabregas et sa famille.

Le FC Barcelone n’a pas trouvé de fluidité dans le match inédit qui s’est joué à la Salle Gaston Médecin contre un Monaco qui a déstabilisé les Catalans dans de nombreuses sections du match. A tel point que l’équipe monégasque a dominé aussi bien dans le premier quart-temps que dans le second, parvenant à atteindre la pause. avec un avantage de quatre points, un moindre mal si l’on prend en compte l’évolution du match.

Saras Jasikevicius a décidé de sortir Base Jokubaitis laissant Calathes assis sur le banc et le nouveau directeur de jeu Blaugrana n’a pas trouvé l’harmonie chez ses coéquipiers et ne savait pas comment les diriger avec solvabilité, ce qui a empêché le Barça de voir le panier couramment. Ni dans la défense étaient ceux de Saras Jasikevicius, qui a désespéré dans le groupe voyant que ses élèves ne pouvaient pas trouver un moyen de mettre en scène ses instructions.

En l’absence de 1,16 pour la fin du premier quart-temps et sur un score de 20-12, Saras a arrêté le match mais la seule chose qui a été obtenue est de clôturer le quart-temps avec un inquiétant +10 pour l’équipe de France avec un Thomas qui l’a fait. le même qu’il voulait avec la défense du Barça. Fait important, le Barça n’a apporté aucune aide durant tout le premier quart-temps.

En deuxième période, Calathes sortait sur le court et le Barça s’améliorait, mais ils n’arrivaient pas non plus à renverser la vapeur. Il n’a jamais réussi à dominer sur la piste, mais petit à petit il a réduit l’écart jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’à 2 points de Monaco. Les problèmes de défense ont persisté et la pause a été atteinte 35-31.

Amélioration mais pas de fluidité

Avec Calathes à nouveau comme chef d’orchestre, Le Barça était encore épais sur la piste et seule l’erreur de Monaco les a maintenus au tableau d’affichage. A 7,37 pour la fin du troisième quart-temps, le Barça s’est rapproché d’un point (37-36) et a eu le ballon pour prendre l’avantage, mais ils ne l’ont pas récupéré et Monaco a répliqué un +6.

J’ai réveillé Jacques, qui semblait auparavant touché par son jumeau, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la réalité et la base américaine, peu présente jusque-là, a commencé à carburer, une mauvaise nouvelle pour le Barça.

Mais du côté du Barça Brandon Davies n’avait pas dit le dernier mot et avec cinq points d’affilée, il a égalé le match à 2’28 » à la fin du troisième quart-temps.

Mitrovic a arrêté le match et à partir de là, l’égalité s’est poursuivie sur le tableau d’affichage et un basket-ball « sale », dense et peu lucide était toujours sur le terrain. Le Barça a réussi à prendre l’avance à 1’04 » pour clôturer le troisième quart-temps mais Monaco grâce aux lancers francs de Lee a de nouveau égalisé le match. Un panier voyou de Davies dans la dernière seconde a porté le score à 54-56 avec lequel la dernière manche a commencé.

Ce fut une période de crise cardiaque avec des alternances au tableau d’affichage atteignant un 75-75 qui a renvoyé le duel aux prolongations, la deuxième que le Barça a joué en Euroligue après celle qu’il a battu l’Olympiacos (79-78).

L’addition pour le Barça n’aurait pas pu mieux commencer avec un partiel de 0-5 avec le panier « triple » de Calathes et Davies. Mais les choses ont été très compliquées contre un Monaco en mode cauchemar qui n’a pas laissé échapper les Catalans. Les lancers francs de Higgins ont donné au Barça la victoire 81-85 et avec quatre sur quatre, ils restent en tête de l’Euroligue.