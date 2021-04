Le Barça suit insatiable

07/04/2021 à 21:22 CEST

.

Le Barça est passé confortablement sur Fertiberia (24-39) que, comme avancé lors du match précédent, son entraîneur, Vicent Nogués, se limitait à «garder ses forces et trouver des sensations». pour les prochains matches contre Ademar León et Cangas car ils sont sans options pour marquer contre le leader invaincu.

PSA

FCB

Fertiberia Puerto Sagunto

(11-13): Daniel Martínez; Querín (3), Gil (1), Camacho (1), Dija (2), Óscar García (4) et Pozzer (3) -partant sept- Pau Guitart (ps), Miralles (3), Mirallave (2), Carou, Aizen (3), Joyeux (2)

FC Barcelona

(22-17): Pérez de Vargas; Janc (1), N’Guessan (4), Petrus, Mem (4), Àlex Pascual (5) and Da Sousa (1) -initial sept- Moller (ps), Entrerríos (3), Aleix Gómez (2), Lamine (5), Cindric (4), Pálmarsson (1), Makuc (2), Langaro (2), Fàbregas (5)

Arbitres

Fernández Molina et Murillo Castro. Ils ont exclu Miralles et Aizen de Fertiberia et Petrus du Barça

Partiels toutes les cinq minutes

1-1, 6-7, 9-10, 10-15, 11-18, 11-22-break- 16-27, 18-30, 19-31, 20-34, 22-36, 24-39

Incidents

Rencontre reportée correspondant à la dix-huitième journée de la Ligue ASOBAL jouée au pavillon Ovni à Puerto de Sagunto devant 100 spectateurs

Le Barça est arrivé au match reporté, correspondant à la dix-huitième journée, après avoir certifié sa passe pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre une Fertiberia qui avait subi des défaites Kozina, Franzini, Corzo et Pomeranz et qu’il a décidé de commencer avec ses joueurs moins communs.

Les locaux, avec de longues possessions, ont réussi à inaugurer le tableau de bord d’Ovni avec un but de Camacho alors que les Catalans n’ont pas commencé correctement dans leurs tirs, mais, après la huitième minute, les Catalans ont pris les devants pour la première fois (4-5) avec Àlex Pascual, une supériorité qu’ils maintiennent et grandissent rapidement.

Les visiteurs ont profité de l’imprécision dans la connexion dans le pivot des rojiblancos pour aller rapidement au comptoir et, ce, ajouté à un culé défensif efficace, a permis à l’équipe de Xavi Pascual d’atteindre la pause avec une différence de onze buts (11-22).

La contre-attaque meurtrière du Barça

Après la pause, Fertiberia a tenté de tenir tête au leader, mais, malgré les bonnes interventions de Pau Guitart et les buts d’Aizen, Miralles et Alegre, les locaux n’ont pas pu arrêter la contre-attaque meurtrière des visiteurs avec quelques succès. Cindric (4), Fàbregas (5) et Lamine (5), qui a fait clore le match avec un score de 24-39.