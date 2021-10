Le Barça surmonte la fatigue contre Fuenlabrada et met le 8-0 de la défense

31/10/2021

Le à 14:14 CET

Le FC Barcelone a surmonté la fatigue européenne ce dimanche aux Palau pour maintenir leur condition invaincue dans la Ligue Endesa, ajoutant leur huitième victoire contre Urbas Fuenlabrada qui a duré deux quarts et a fini par s’incliner clairement 79-69.

FCB

IL A ÉTÉ

FC BARCELONE, 79

(21 + 13 + 23 + 22): Nico Laprovittola (10), Cory Higgins (13), Sergi Martínez (4), Nikola Mirotic (7), Sertaç Sanli (4) -cinq partants-, Brandon Davies (6), Rolands Smits (6), Pierre Oriola (2), Rokas Jokubaitis (11), Kyle Kuric (12), Nigel Hayes (2) et Michael Caicedo (2).

URBAS FUENLABRADA, 69 ans

(19 + 15 + 16 + 19): Jovan Novak (11), Sean Armand (2), Kwan Cheatman (12), Obi Emegano (10), Kyle Alexander (13) -cinq partants-, Ziga Samar (2), Édgar Vicedo (5), Dusan Ristic (6), Bassala Bagayoko, Rodijs Macoha (2) et Chema González (6).

ARBITRES

Óscar Perea, Jorge Martínez et David Sánchez. Ils ont signalé une faute technique à l’entraîneur local Sarunas Jasikevicius (31:46). Ils ont éliminé le local Sertaç Sanli par cinq fautes (39:00).

INCIDENTS

Match correspondant à la huitième journée de la Endesa Basketball League joué devant xxxx spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Le match était vraiment compliqué pour les hommes de Sarunas Jasikevicius après une semaine difficile au cours de laquelle ils ont gagné mardi à Istanbul et perdu leur statut d’invaincu en Euroligue jeudi à Tel-Aviv pour les sept jours que leur rival avait dû préparer pour le match après leur belle victoire contre BAXI Manresa ( 90-82 ).

Au chapitre des pertes, les locaux avaient un certain avantage, qui ne pourront compter que l’année prochaine avec Àlex Abrines, peut-être leur meilleur défenseur. Cependant, du côté des visiteurs il manquait deux de ses références principales, Leo Meindl et Christian Eyenga.

Le Barça a bien commencé et après quatre minutes, il gagnait 12-6 avec sept points de Cory Higgins et cinq points de Nikola Mirotic, mais avec deux fautes de Sertaç Sanli qui l’ont immédiatement emmené sur le banc. Petit à petit, les visiteurs sont entrés dans le match et ont renversé le score avec le deuxième triplé de Cheatham et un panier de Ziga Samar.

L’équipe de jeunes de Madrid est devenue le protagoniste avec deux passes magiques que Kyle Alexander a culminées en deux « alley-oops » pour tirer à Fuenlabrada (14-17, min. 7:13), bien que l’irruption de Kyle Kuric avec sept points d’affilée a écrasé cette première rébellion de ‘Fuenla’ (21-19 à la fin du premier trimestre).

Brandon Davies n’était pas aussi actif que d’habitude

| .

Josep Maria Raventós, frère de l’ancien entraîneur du Barça Joan Carles et le plus vieux entraîneur de l’histoire à faire ses débuts en Ligue Endesa à l’âge de 60 ans, a été courageux et a donné des minutes à deux très jeunes joueurs qui ont voyagé le matin après avoir brillé avec le filiale le samedi de Liga EBA : Le malien Bassala Bagayoko (15 ans en septembre et le plus jeune joueur de l’histoire à débuter en Endesa League) et le Letton Rodijs Macoha (il a eu 19 ans vendredi). Comme la carrière fonctionne bien à ‘Fuenla ! Et une bonne preuve en est le Blaugrana Rolands Smits.

Pour en revenir au jeu, deux triples de Jovan Novak « marque maison » avec une jambe surélevée Ils ont donné cinq points de location aux visiteurs (23-28, min.13 :24) et aussitôt un Rokas Jokubaitis s’est rendu à la banque qui était timide depuis plusieurs matchs, comme s’il n’osait pas déployer tout son talent.

L’équipe de Fuenlabreño est venue s’imposer par six points (28-34, min. 17:20) après un panier d’Obi Emegano dans une action avec trois rebonds offensifs de visite tandis que Brandon Davies et Mirotic regardaient le toit des Palau comme s’il y avait fuites. Eh bien, un panier des hispano-monténégrins et quatre points de l’Américain ougandais nationalisé a mené le match à la mi-temps avec un match nul (34-34).

Pierre Oriola, combattant comme toujours

| FCB

Bien que Cheatham ait toujours eu beaucoup de succès et ait marqué deux triplés d’affilée au début du troisième quart-temps (il en avait quatre), il a rencontré la réponse de Laprovittola avec deux autres et cela a maintenu l’équilibre sur le tableau d’affichage (45-44, min. 23 :55) . L’excellente défense locale avec des changements dans tous les blocs a fait des ravages et là les deux joueurs les plus titrés du Barça ont émergé avec leurs paniers de trois, Kuric et Higgins, pour tirer le leur (53-46, min. 27:53).

Enfin Jokubaitis s’est libéré, a clôturé le troisième quart-temps avec deux excellents paniers (57-50) et il a continué à marquer et à diriger magistralement un Barça qui tirait toujours sur le tableau d’affichage avec une belle défense (67-52 à sept minutes de la fin).

Les Blaugrana sont venus s’imposer par 18 points (78-60, min. 37:55) dans le dos du Lituanien et le jeune Michael Caicedo a même eu quelques minutes pour marquer un superbe panier, bien que le relâchement final a permis à ‘Fuenla’ de clôturer le match avec un 1-9 partiel pour la finale 79-69.