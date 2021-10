Le Barça surmonte Unicaja avec difficultés et est déjà le leader solitaire de la Ligue Endesa

24/10/2021 à 20:52 CEST

Le Barça bat Unicaja à Martín Carpena (73-75) dans un duel qui s’est compliqué dans les dernières minutes, mais il a su se résoudre aux lancers francs pour rester invaincu en Ligue Endesa (7-0) et devenir le leader en solitaire après la défaite de Madrid.

Uni

FCB

Unicaja, 73

(11 + 12 + 26 + 24) : Cole (11), Brizuela (7), Barreiro (7). Abromaitis (8), Eric (15) -cinq départs-, Fernández (8), Díaz (2), Alonso (3), Guerrero (0), Nzosa (1), Suárez (0), Bouteille (13).

Barça, 75

(23 + 12 + 23 + 17). Calathes (4), Higgins (11), Martínez (2), Mirotic (7), Sanli (2) – cinq de départ-, Davies (12), Smits (4), Hayes (9), Laprovittola (4), Kuric (18), Jokubaitis (2),

Arbitres :

Miguel Ángel Pérez Pérez, Sergio Manuel et Vicente Martínez.

Incidents :

Match correspondant à la septième journée de la Ligue Endesa, disputé au Martín Carpena de Malaga, devant 6 082 spectateurs. A la mi-temps du match, le maillot de Carlos Cabezas a été retiré.

Ce n’était pas le meilleur match du Barça, avec de nombreuses défaites (18), mais il a égalé l’intensité d’Unicaja et trouvé des solutions en attaque, avec Kuric (18), Davies (12) et Higgins (11), remporter une victoire que peu d’équipes remporteront au Martín Carpena.

Le Barça a montré une image très solide en première mi-temps face à Unicaja qui est sorti prêt à « mordre », bien que la capacité offensive du Barça, avec Higgins d’abord et Kuric, plus tard, parIl a atténué les Catalans pour stopper l’élan local, sans les laisser entrer dans le duel.

Martínez, propriétaire

Jasikevicius, conscient qu’il doit laisser ses joueurs se reposer avant une nouvelle semaine de double ration européenne, a placé Sergi Martínez dans l’équipe de départ, et c’est finalement celui qui a le plus joué en première mi-temps (17 minutes). Un Barça très impliqué dans le duel, avec une belle défense, avait Higgins et Mirotic comme références offensives, qui a conduit le Barça à un 2-10 initial.

Katsikaris a dû arrêter le match mais Higgins a continué à marquer avec l’aide de Davies, et le Barça avait le contrôle du match. Saras a décidé de déplacer l’équipe et a réussi à maintenir les différences car c’est alors Kuric qui a commencé à marquer (11-23).

Unicaja a tenté de mettre beaucoup d’agressivité défensive, mais l’erreur dans le triplé (0 sur 11 en première mi-temps) a pesé sur ses options alors que les Catalans, ils maintenaient un revenu confortable de 10 (19-29). Pas une technique pour protester contre Davies n’a modifié l’équipe. Mirotic est revenu dans les dernières minutes du quart pour agir comme « 5 » et Le Barça s’est reposé avec le duel maîtrisé (23-35).

Unicaja, pour tous

Unicaja a réalisé le premier triple (26-35) et a commencé à croire qu’il pouvait renverser la vapeur. Une technique à Mirotic pour protester a semblé conduire le Barça à perdre sa concentration, déjà Malgré un nouveau triplé de Kuric, Unicaja frôle le 9 (31-40).

Les malagueños ont beaucoup poussé (36-42) et Martín Carpena les a menés en fuite, même si le Barça n’a pas perdu face à l’intensité locale. Bonnes actions de Nigel-Hayes dans les dernières minutes du quart, qui a permis au Barça de garder le contrôle (49-58). Il me restait 10 minutes à serrer les dents.

Et garçon en avait-il besoin. L’intensité des deux côtés est montée en flèche dans les dernières minutes. Trois techniques à Unicaja ont énervé le public, même si le Barça n’a jamais perdu sa concentration. En réalité, a atteint son revenu maximum (55-68) à 5′ de la fin.

Mais Unicaja a persisté et tout le succès qui lui a manqué pendant le match, il l’a retrouvé dans les dernières minutes. Avec Triple par Bouteille et Cole, Unicaja a endossé un 10-0 pour amener les joueurs de Malaga dans le match (70-72).

Dans les derniers instants les lancers francs ont été décisifs. A 70-73, Abromaitis a raté un lancer franc (71-73) et Higgins a marqué les deux suivants (71-75) à six secondes. Le panier final d’Unicaja n’était qu’un témoignage et le Le Barça est sorti vivant d’une piste compliquée et avec la direction solo de la Ligue Endesa.