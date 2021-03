28 mars 2021 à 15:02 CEST

Le Barça a battu Fuenlabrada au Palau (81-79) dans un match qu’il a perdu dans les derniers instants, mais les erreurs de l’équipe madrilène elle-même les ont empêchées de donner la surprise.

Les Catalans, dans un match horrible dans le triple (5 sur 24) – seuls les Abrines ont été sauvés, avec trois-, et une défense trop permissif, il les a menés au bord du gouffre, même si avec de la chance, ils ont économisé pour ajouter la quinzième victoire consécutive dans Endesa League.

Le Barça a pris la matinée au Palau contre Urbas Fuenlabrada avec un peu de détente. Conscient de sa supériorité, Jasikevicius a laissé de côté Nikola Mirotic qui a formé un trio stellaire dans le groupe aux côtés de Pau Gasol et Cory Higgins.

Sur le terrain, le Barça a démarré avec très peu de tension – sept balles perdues -, où seul Pustovyi a une fois de plus profité de l’occasion pour dominer le rebond. Le ‘Fuenla’, sans rien faire de spectaculaire, avec un Alexander réussi (6) et En commettant de nombreuses fautes, il a réussi à tenir le Barça à distance, malgré un retard après le premier quart-temps (20-17).

Un Barça sans étincelle ni succès

L’équipe de Jasikevicius n’a pas pu entrer dans le match avant la pause. Sans succès dans le triple (1 sur 12) et sans tension défensive, il a même permis à Fuenlabrada d’atteindre son revenu maximum (22-28), malgré les tentatives du manager lituanien de trouver la bonne équipe.

Mais il n’y avait aucun moyen. Malgré une domination du rebond (22 à 15), les défaites (12) et le manque de succès dans le triple – un seul Smits a marqué au premier quart-temps – ont laissé le jeu complètement ouvert.ou, avec Fuenlabrada dominant quatre à la mi-temps (31-35).

Il semblait que le Barça allait réagir après avoir traversé les vestiaires, avec plus d’intensité, bien que ceux de Josep Maria Raventós aient gardé le contrôle, malgré deux triples d’Abrines (45-47), le seul à voir un cerceau de loin. Un partiel de 13-2 pour les Blaugranas (51-47) semblait remettre le jeu sur la bonne voie, mais deux triples de Novak et Trimble ont ramené la réalité chez Jasikevicius, qui étaient toujours en retard à la fin du troisième quart-temps (56-59).

Fuenlabrada « lance » le match

Il n’y a pas eu de répit pour le Barça jusqu’à la fin. Les triples de Bolmaro et Abrines semblaient préparer le terrain pour le duel (68-64), mais Fuenlabrada, consciente qu’il pourrait entrer dans l’histoire –Il n’a jamais gagné aux Palaos-, Il a résisté après un triple de Novak et Emegano (74-74).

Sans succès du Barça dans les dernières actions, Fuenlabrada a fait trois (76-79) avec 16 secondes à jouer. Calathes a été victime d’une faute et n’a marqué que le premier (77-79) manquant le second, mais Smits a attrapé le rebond pour être victime d’une faute et allez à lancer franc à égalité à 79 ans, avec 14 secondes à jouer.

Dans ce qui semblait être la dernière attaque, Fuenlabrada a perdu le ballon, il a été récupéré par le Barça, Calathes a raté un tir facile, mais le rebond est allé à Davies, qui a été victime d’une faute à 4 secondes du temps. Il a marqué les deux tirs (81-79) et Fuenla avait le dernier ballon à gagner. Novak a raté le triple et le Barça a remporté un match qui méritait peut-être de perdre en raison de ses mauvaises performances.