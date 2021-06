Le Barça tombe à Tenerife et doit trancher au Palau

09/06/2021 à 23:18 CEST

ETl Le Barça jouera sa passe pour la finale de la Ligue Endesa aux Palau après être tombé sur la piste de Lenovo Tenerife (80-68), dans un duel où le couple Huertas-Shermadini a fait beaucoup de dégâts (47 points), avec le mauvais match en attaque du Barça, personnalisé à Mirotic (1 j 11).

Lenovo Ténérife, 80

(15 + 23 + 20 + 22): Fitipaldo (2), Salin (5), Cavanaugh (10X), Doornekamp (6X), Shermadini (21X) -cinq départs-, Huertas (26X), López (0), Jenkins (3), Rodriguez (2), Sulejmanovic (1), Guerra (4)

Barça, 68 ans

(19 + 16 + 20 + 13) : Calathes (4), Higgins (12), Abrines (2), Mirotic (10), Davis (12) -cinq départs-, Smits (0), Westermann (0), Hanga (5), Bolmaro (2), Gasol (15), Kuric (6),

Arbitres :

Emilio Pérez, Antonio Conde et Sergio Manuel

Incidents :

Deuxième match de la demi-finale de la Ligue Endesa, à Santiago Martín, devant 1 000 spectateurs

Le Barca Il a commencé très concentré défensivement mais a aussi oublié d’attaquer, dans un début d’attaque déconcertant (2-3). Sans succès offensif, -Mirotic, avec 0 sur 4 dans cette période initiale-mais avec une bonne défense, il a gardé le contrôle dans un jeu très physique, mais pas très voyant. Un triple de Hanga a donné un petit air aux Catalans (9-13), bien qu’un Huertas réussi (10), a gardé Lenovo Tenerife très proche (15-19).

Ceux de Txus Vidorreta sont sortis avec une meilleure disposition, pour prendre de l’avance (20-19), bien que Kuric ait tenté de garder le Barça proche (20-25).

Huertas-Shermadini, décisif

Mais Ténérife Il a insisté sur son «duo» le plus efficace Huertas (13) -Shermadini (9), qui a fait beaucoup de dégâts tandis que Mirotic continuait à échouer tout ce qu’il lançait (0 sur 6). Dans les meilleures minutes des locaux, ils ont réussi à renverser la vapeur (36-31) après le triplé de Jenkins.

Se reposer, revenu minimum pour les locaux (38-35) dans un duel verrouillé, où l’équipe locale a ligoté un Barça très raté etn attaque (2 sur 11 en triple) malgré la bonne défense de l’équipe de Saras.

Le Barça a connu les pires minutes en début de troisième quart-temps. Huertas et Shermadini ont contrôlé l’attaque de Tenerife sans pouvoir les arrêter dans le “pick and roll” tandis que le Le Barça a fait naufrage lors d’une attaque. Une course de 11-0 pour les locaux a semblé fatale à celle de Jasikevicius (49-37).

Saras a décidé de changer radicalement d’équipe, avec Gasol et Bolmaro, et le pari s’est bien passé.. Une belle défense, avec Pau en tête de l’équipe -avec un triple inclus-, et Le léger réveil de Mirotic avec son premier triple, autorisé le Barça un partiel favorable de 2-10 et rentre dans le match en fin de quart (58-55).

Pas de réaction finale

Mais l’effort fourni pour entrer dans le jeu, a disparu en un tour de main. Un 11-0 partiel pour ouvrir le quatrième a donné le maximum à Lenovo (69-55).

L’azulgrana, mal orienté dans la frappe, a tenté de réagir, et s’est approché du 6 (69-63). Mais Lenovo a fait plus de mérites, et maintenant le Barça le jouera demain, au Palau (22h00).