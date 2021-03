Le Barça tombe face au Maccabi avec une technique controversée face à Mirotic

30/03/2021

À 23:01 CEST

Le Barça n’a pas pu assurer la première place de l’Euroligue après avoir chuté dans un match très difficile en prolongation contre le Maccabi (99-94), où les Catalans étaient proches de la victoire, mais une décision pOlémique pour une technique à Mirotic pour marcher sur la ligne dans les moments décisifs, il a fini par décider.

Maccabi, 99 ans

(14 + 20 + 21 + 15 + 19): Wilbekin (10), Caloiaro (12), Jones (4), Bender (16), Zizic (24) -partant cinq-, Bryant (10), Cline (-) , Casspi (11), Dorsey (10), Dibartolomeo (-) et Blayzer (2),

Barça, 94 ans

(19 + 18 + 26 + 21 + 14): Calathes (9), Higgins (20), Abrines (-), Mirotic (23), Oriola (4) -partant cinq-, Davies (12), Westermann (2) , Hanga (6), Bolmaro (-), Smits (6) et Kuric (12).

Arbitres:

Matej Boltauzer, Mehdi Difallah et Fernando Rocha. Éliminé: Calathes (min.45).

Incidents:

Match de la 32e journée de l’Euroligue joué à la Menora Mivtachim Arena devant 3000 spectateurs

Le grand jeu de Mirotic (23 points et 10 rebonds) a été compensé par le Maccabi ses intérieurs (Zizic, avec 24 points) et Bender (16), avec 3000 fans qui ont applaudi leur équipe jusqu’au bout. La prochaine opportunité est vendredi, contre Fenerbahçe, sur une autre piste difficile.

Le Barça a beaucoup souffert en première période, avec une défense intense du Maccabi, qui a retardé l’attaque du Barça pendant de nombreuses minutes, et gênant les bons espaces avec sa défense de deux contre un qui a mené le Barça tête première.

3000 fans dans les gradins

Pour commencer, Le Maccabi avait le soutien de 3000 spectateurs bruyants, ce à quoi le Barça n’était pas du tout habitué. Et cette poussée des tribunes a donné des ailes à l’équipe israélienne qui est entré avec une grande force.

Ceux de Jasikevicius étaient mal à l’aise avec l’agressivité du Maccabi, ce qui a rendu difficile pour le Barça de tirer de bons coups et les locaux ont dominé dès le départ (13-7). Sans succès dans le triple (1 sur 8), le Barça a joué au rythme de l’équipe israélienne, emmenée par Casspi, qui menait la défense du Barça, dans un premier quart de nette dominance locale (19-14).

Jasikevicius cherchait l’équipe idéale pour freiner l’élan local, mais ne pouvait pas la trouver. Davies, très égaré contre Bender, n’a pas pu baliser le chemin dans la zone, bien au contraire de Maccabi, qu’est-ce que j’ai trouvé très facilement ses intérieurs devant le désespoir de Saras.

Maximum de Maccabi (30-20)

Caloiaro, le plus titré du Maccabi, a donné à son équipe le maximum (30-20). Ce sont les pires moments du Barça qui ont dû réagir immédiatement ou le parti a commencé à être en danger.

Et dans ces moments d’anxiété, Higgins est apparu, qui, grâce à deux actions consécutives avec un triple inclus, et à deux autres actions d’Oriola, a permis de changer le signe du match avec un 2-9 partiel., qui a donné au Barça l’air au repos (39-38).

Le Barça a réalisé son premier avantage avec un triple de KUric au début du troisième quart-temps (39-41), mais ce n’était pas un signe de soulagement pour les Blaugrana. Les deux équipes ont échangé des paniers avec des triples par côté, le duel étant à égalité (50-50).

Problèmes avec les centres israéliens

Mais le Barça a eu beaucoup de mal à retenir Bender et ZIzic (20) -le meilleur match de sa vie-, malgré les points de Higgins (14), qu’ils ont soutenu au Barça. Le Maccabi a réussi à contrôler à nouveau le match et le Barça a résisté, avec plus de cœur que de match (65-59).

Le Maccabi a de nouveau ouvert un écart (69-61), mais le Barça a remis son cœur en lui, emmené par un Mirotic déchaîné -9 points consécutifs-, pour faire tourner le duel à 4 ‘de la fin avec un Davies, qui s’est finalement réveillé. (74-76).

La tension est montée en flèche au cours des deux dernières minutes. Calathes a égalisé à 78 et Jones a pu mener Macacbi à 3, mais a raté le tir supplémentaire. Lors de la dernière attaque, Higgins a frappé à nouveau pour prendre le jeu en prolongation (80-80).

En heures supplémentaires, tout le travail du Barça s’est effondré à cause d’une technique absurde de Mirotic. Une décision controversée depuis que Mirotic a foulé la ligne de touche par millimètres, mais l’arbitre n’a pas hésité à souligner la technique. C’était le début de la fin pour le Barça, qui a permis au Maccabi de prendre l’air dans les dernières secondes, pour condamner le duel (99-94).