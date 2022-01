Le Barça, une machine face au but

01/07/2022 à 06:30 CET

Le Barça atteint la trêve internationale en janvier dans une situation pratiquement imbattable, qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions et champion d’hiver de la première division de futsal avec un jour d’avance reliant 12 victoires et un match nul dans la compétition nationale, et il le fait, en plus, affichant des chiffres de score impressionnants contre ses rivaux.

Malgré le départ du Brésilien Aicardo, Le Barça a conservé, avec Jesús Velasco sur le banc, le bloc proclamé champion de la ligue l’année précédente et a ajouté à son équipe deux signatures de renom avec la fermeture Carlos Ortiz et le pivot brésilien Pito.

Le mélange a caillé, donnant naissance l’équipe la plus marquante de la première division, avec 66 buts en faveur et 29 contre, et le Tour Élite de la Ligue des Champions, avec 19 buts marqués par sept encaissés. Du côté des buteurs, il faut souligner le niveau du centre brésilien Ferrao, meilleur buteur de la compétition de championnat avec 14 buts en 14 matchs et également leader offensif du Barça en Tour Élite avec cinq buts en trois matchs.

Mais celui du Barça est en train d’être un succès choral, également devant le but, comme le montrent les chiffres de l’attaquant de puissance Adolfo, deuxième meilleur buteur de la première division avec 13 buts, et l’ailier Sergio Lozano, quatrième de ce record avec 10 buts.

Début historique ?

Le début du futsal du Barça cette saison 2021-22 peut atteindre la catégorie des historiques si l’équipe de Jesús Velasco bat Jimbee Cartagena le 12 février lors de la quinzième journée de la Ligue et atteint ainsi 40 points. S’il atteint ce chiffre, l’équipe blaugrana signerait ainsi le meilleur premier tour de l’histoire du club, devant le record actuel, établi à 39 buts et réalisé lors de la campagne 2011-2012.