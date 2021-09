Le Barça veut aussi “l’autre” double

in

09/02/2021

Le à 21:54 CEST

Après avoir résolu les deux seuls matchs amicaux de la pré-saison avec des victoires convaincantes contre MoraBanc Andorre (72-81) et un faible Limoges (83-47), Le FC Barcelone se concentre désormais sur la conquête de la Ligue catalane et la Supercoupe dans un « doublet » qui résiste depuis 2015.

Dans la dernière saison de Xavi Pascual sur le banc, les Catalans ont ouvert la saison 2015-16 de la meilleure des manières soulevant sa 19e Ligue catalane après avoir battu Manresa en demi-finale (78-65) et MoraBanc Andorra par 68-65 le 26 septembre dans une finale angoissante avec un grand Pau Ribas (26 points) et un triplé sur la corne que David Navarro échoué et aurait porté le match en prolongation.

Oriola et Cubells, à la présentation des Lligues catalanes

| FCB

Déjà en octobre, le week-end suivant, Le Barça a également conquis Martín Carpena pour remporter sa sixième et dernière Super Coupe Endesa. L’équipe Blaugrana a joué en demi-finale contre Gran Canaria par 60-88 avec 16 points du Suédois Marcus Eriksson (maintenant à l’ALBA Berlin qui ne dirige plus Aíto) et contre l’hôte Unicaja en finale (62-80) avec 15 points marqués par Pau Ribas.

Dès lors, le voyage dans le désert qui mena au FC Barcelone pour passer plus de trois saisons avec une Ligue catalane comme seul prix On l’a aussi remarqué à l’aube des saisons.

“Ce sont deux titres très importants et ce n’est pas une blague. Si nous les gagnons, la confiance dans le groupe augmentera encore & rdquor;, assurait Nikola Mirotic il y a quelques jours à SPORT.

Depuis ce “double” en 2015, le Barça a réalisé trois autres Lligas catalanes de réaffirmer sa primauté avec un total de 22 titres, le double de celui de La Penya. Les deux autres participants actuels, MoraBanc Andorra et BAXI Manresa, ont chacun deux blessures.

Le Barça, en finale de la dernière Ligue catalane

| JAVI FERRÁNDIZ

Fraîchement sorti du banc, le grec Georgios Bartzokas a conquis le sceptre catalan en 2016 grâce à la victoire contre BAXI Manresa en finale par 77-63 avec 16 points de Justin Doellman, mais quelques jours plus tard, ils sont tombés avec un tumulte inattendu contre Gran Canaria en finale de la Super Coupe (79-59).

Sito Alonso a également entamé son étape de courte durée à la tête du Barça en 2016 avec le titre catalan après avoir battu Manresa en finale par 89-70) avec 15 points de Navarro, mais il n’a pas disputé une Super Coupe qui s’est retrouvée entre les mains des “taronjas”.

L’équipe de Barcelone a remporté sa dernière Ligue catalane en 2019 avec le vétéran Svetislav Pesic sur le banc après avoir battu l’Andorre en finale (93-82) avec 25 points et 10 rebonds d’un Mirotic magistral, mais a perdu la finale de la Super Coupe contre le Real Madrid 89-79.

Abrines « survivantes »

Six ans se sont écoulés depuis ce dernier “double” de Barcelone à l’aube d’une saison et il n’y a qu’un seul “survivant” dans l’équipe de cet automne 2015. Et, aussi, avec certaines nuances, pour ainsi dire, puisqu’il est passé entre les deux étapes pour le Thunder d’Oklahoma City de la NBA.

Àlex Abrines a été la clé du classement du Barça pour la finale de la Ligue catalane avec ses 16 points contre Manresa en demi-finale (4/7 en triples, 4/4 en lancers francs) et six rebonds, mais il est resté sans marquer après avoir raté les cinq tirs sur le terrain qu’il a tenté contre Andorre.

Abrines, avec le Barça lors de la saison 2015-16

| JEANNE MONFORT

Rénové jusqu’en 2026, les baléares il a également marqué avec 10 points en demi-finale de la Super Coupe contre ‘Granca’ et quatre points avec quatre rebonds en finale contre Unicaja. Maintenant, Abrines affronte la Ligue catalane avec un moral très élevé après avoir marqué quatre triplés consécutifs lors du match amical de lundi contre Limoges.

Dans cette équipe se trouvait aussi le mythique Juan Carlos Navarro, qui occupe actuellement le poste de manager de la section et qui a si bien réussi cet été à maintenir le plus haut niveau de l’effectif malgré des problèmes financiers.