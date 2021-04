Le Barça veut certifier sa place dans le Final Four à Saint-Pétersbourg

29/04/2021 à 18:37 CEST

Le Barça affronte ce vendredi (19h00) la première occasion de sceller sa passe pour le très attendu Final Four, si vous obtenez vaincre un Zenit Saint-Pétersbourg trouvé contre les cordes.

L’équipe russe de Xavi Pascual ne vaut que la victoire, tandis que le Barça, en cas de défaite, aurait encore une nouvelle chance mardi prochain, au Palau.

Les Catalans ont réussi à retrouver leur avantage sur le court après avoir remporté 70-78 mercredi dans un autre match serré, qui avait en tant que grand protagoniste de Brandon Davies, le joueur qui a tiré l’équipe physiquement et émotionnellement, dans une série aussi serrée.

Davies, une garantie

Le pivot ougandais a été le catalyseur des triomphes consécutifs du Barça, le deuxième aux Palaos et le troisième à Saint-Pétersbourg, avec son style agressif et capable d’intervenir.r à la fois en rebondissant, en marquant et même en aidant ses coéquipiers.

Une victoire mercredi dernier qui enlève la pression sur le Barça, et qui leur offre la possibilité de clore le match nul ce vendredi, et gagner une place dans le top quatre, sept ans après sa dernière apparition.

Jasikevicius a à nouveau toute l’équipe et nous verrons qui laisse de côté cette fois. Dans le troisième match, en plus des habituels Sergi Martínez et Artem Pustovyi, c’était au tour de Victor Claver. Dans le duel de ce vendredi, il pourrait y avoir du changement.

Tie Pangos, la clé

Le Barça a su bien enchaîner dans le troisième match le “ moteur ” du Zenit, le base Kevin Pangos, qui est resté à 10 points et 6 passes décisives, prenant son soulagement lors du match de Billy Baron, qui est un bon complément.

Pour vaincre à nouveau le Zenit, le Barça doit continuer à offrir sa meilleure défense, suivre le rythme du match, contrôler le rebond et obtenir de bons clichés, ils ont dirigé par Higgins et Kuric, en tant que principaux représentants.

Mirotic et Calathes, deux des piliers de l’équipe du Barça, et qui n’ont pas su briller comme ils le souhaiteraient dans la série, ont ce vendredi l’occasion de revendiquer, et contribuer à une victoire qui donnerait au Barça un billet pour Cologne.

De son côté, le Zenit n’a plus de marge et il est certain que l’équipe de Xavi Pascual fera tout son possible, avec le soutien des 5000 spectateurs de la Sibur Arena.. Une victoire leur donnerait une chance de plus et ils sortiraient encore plus agressifs, comme le reste de la série.