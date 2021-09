Le Barça veut commencer la défense du titre par une victoire aux Palau

in

18/09/2021 à 18:07 CEST

L’actuel champion de la Ligue Endesa, le Barça de Saras Jasikevicius, donne le coup d’envoi de la nouvelle campagne de championnat aux Palau, avec 3 000 fans dans les tribunes, et il le fera avant un U toujours dangereuxCAM Murcia qui arrive pour surprendre les Blaugrana.

Par conséquent, Jasikevicius souhaite que l’équipe commence à jouer régulièrement dès le premier match de la saison., et plus après avoir raté les deux premiers titres en jeu, la Ligue catalane et la Supercoupe d’Endesa face à un Madrid qui a récupéré 19 points. incompréhensible.

Les Catalans veulent devenir une équipe cohérente et régulière, même s’il est peut-être encore trop tôt pour cela. Ce sur quoi ils sont clairs, c’est que malgré les pertes d’Alex Abrines, opéré du genou, et de Sertac Sanli, qui se remet de son pied, ils doivent offrir une bonne image aux fans de culé qui veulent commencer à profiter de leur équipe après une longue absence.

Monter le nouveau

Jasikevicius doit faire de la place pour les nouvelles recrues, avec deux bases qui doivent gagner en confiance comme Nico Laprovittola et Rokas Jokubaitis, et l’attaquant américain, Nigel-Hayes, arrivant du Zalgiris Kaunas.

Bien que la base de l’équipe reste la même qui a remporté le titre l’an dernier, avec sa grande star à la barre, Nikola Mirotic, toujours plongé dans ce bras de fer avec la directive du Barça pour réduire son record. On verra comment réagiront les supporters, qui ont montré leur mécontentement envers les footballeurs qui ne s’y sont pas prêtés.

Saras continue de faire pleinement confiance à Nick Calates, ainsi qu’aux Monténégrins et Cory Higgins, trois joueurs “fixes” avec Brandon DavieJe sais que, pour le moment, il n’a aucun changement avec la blessure de Sanli et attend de savoir si l’un des frères Gasol rejoindra le projet.

UCAM Murcia arrive avec la structure de la saison dernière, mais avec des renforts de luxe tels que McFadeen (San Pablo Burgos) et l’ancien Obradoiro, Czerapowicz, avec un intérieur de niveau comme Augusto Lima et des joueurs confirmés comme Nemanja Radovic et Vasileiadis.