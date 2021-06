Le Barça veut condamner Madrid au premier

in

Le Barça a une opportunité historique ce soir (22h00) de régner en Endesa League six saisons plus tard. Les Catalans, après s’être imposés au WiZink Center par un retentissant 75-89, peuvent condamnation aux Palau un titre qui résiste depuis la saison 2013-14.

Trop d’années se sont écoulées depuis que le Barça a remporté le dernier titre et maintenant l’opportunité s’est présentée à l’équipe de Saras Jasikevicius, pour mettre la touche finale à une saison, qui aurait été honorifique, avec le titre d’Euroligue qui s’est échappé en finale.

Mais avant de pouvoir célébrer ce titre de Ligue tant attendu, Un match difficile attend les Catalans au Palau car ils sont conscients que Madrid viendra pour tous, et avec la même envie de rendre la pièce au Barça.

La meilleure version Blaugrana

Un duel où le Barça doit offrir sa meilleure version, d’abord en défense, sa grande spécialité cette saison, mais accompagné d’une attaque efficace comme celle qu’il a montrée surtout en seconde période à Madrid, avec un stellaire Cory Higgins.

L’une des clés sera de neutraliser le jeu intérieur blanc comme à moitié réalisé à Madrid. Arrêter Walter Tavares semble clé et donc la défense du Barça Vous devez trouver un moyen qui ne reçoive pas les balles confortablement car sous la jante, c’est mortel.

Le travail important sera donc pour Davies et Gasol, qui devront travailler dur, en intimidation comme dans la position du pivot afin qu’il ne contribue pas offensivement. Avec cela, le contrôle du rebond sera un autre des atouts pour remporter la victoire.

Contrôler le rebond, clé

Dans le premier match, Les Catalans ont concédé jusqu’à 19 rebonds offensifs qui ont permis à Madrid de tirer jusqu’à 20 fois plus que le Barça. Heureusement, ils n’ont pas réussi le tir et cela n’a pas été décisif.

En attaque, C’est l’occasion en or pour la star du Barça, Nikola Mirotic, qui n’a pas eu beaucoup de succès offensivement, même s’il a contribué au combat et aux rebonds comme le plus. Le Barça a encore besoin de ses points, même si d’autres joueurs ont fait un pas en avant, comme Kyle Kuric ou un Imperial Higgins, qui a excellé avec 26 points.

Pau Gasol veut clôturer la saison avec un titre en Endesa League comme il l’a fait il y a 20 ans avec le Barça avant de faire le grand saut en NBA. Le joueur de Sant Boi ne peut pas être plus efficace en moins de minutes de jeu, il aura donc aujourd’hui à nouveau un rôle de premier plan, avec un titre important en jeu.

Le Barça ne veut plus prolonger cette saison difficile et atteindre la Ligue Endesa avec la Copa del Rey contre Madrid, Ce serait le meilleur point culminant possible de la première année de Jasikevicius sur le banc du Barça.