Le Barça veut récupérer le facteur piste à Palma

Le FC Barcelone ne veut pas perdre un iota des excellentes vibrations vécues lors de la victoire spectaculaire contre l’Inter Movistar en quart de finale et se renforce moralement avec une nouvelle victoire contre Palma Futsal à Son Moix (20h30, GOAL), avant 1 500 spectateurs, ce qui leur permet de récupérer le facteur piste lors du premier match de la demi-finales de championnat, disputé au meilleur des trois.

Les Catalans sont lancés vers le titre avec le ambition assurée à cent pour cent, malgré la victimes dues aux blessures de Sergio Lozano et Feixas, et en raison de la suspension d’Adolfo et Daniel, en plus de celui de son entraîneur, Place Andreu, qui sera remplacé lors des deux prochains matchs par son deuxième, Miguel Andrés.

“L’équipe est en compétition dans des moments décisifs comme jamais auparavant et Miguel Andrés et tout le personnel ont ma plus grande confiance & rdquor;, a-t-il souligné Carré avant de mettre en garde contre le rival coriace qui les attend : «Palma fait une belle saison et depuis longtemps il frappe à la porte des grands et fait des mérites pour remporter des titres, mais nous avons une confiance et un moral très élevés après la victoire contre l’Inter et maintenant nous devons profiter de cette inertie, surmonter les pertes et essayer gagner à Son Moix pour retrouver le facteur piste& rdquor ;.

Il correspond aussi Esquerdinha avec votre technicien en raison de la difficulté de Palma Futsal: « Le Barça a toujours des équipes gagnantes et l’équipe est branchée : Palma est encore une fois un rival de difficulté maximale et exigera le plus d’entre nous, mais nous sommes prêts& rdquor ;.

le Le deuxième match de demi-finale aura lieu le mercredi 16 juin prochain, à 20h, au Palau Blaugrana. D’autre part, la seule victime due à une blessure à Palma Futsal, qui a éliminé Saragosse en quarts de finale en trois matchs, est le Brésilien Joao.