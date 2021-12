Le Barça vise le dixième consécutif en Europe et avec une revanche contre Baskonia

29/12/2021

Le à 21:05 CET

Le Barça a clôturé l’année de retour à la compétition européenne lors du premier match du deuxième tour, lors de sa visite sur le terrain de Bitci Baskonia, dans le but de poursuivre sa magnifique séquence de victoires en Europe et d’atteindre un record de dix d’affilée.

Bien que l’équipe de Saras Jasikevicius ait toujours en tête le duel de la Ligue Endesa que les deux équipes ont disputé aux Palaos le 5 décembre où, contre toute attente, l’équipe de Vitoria s’est clairement imposée 78-91 avec Neven Spahija est récemment arrivé sur le banc de Bitci. C’est aussi l’heure de la vengeance.

L’entraîneur du Barça ne pourra pas compter sur Kyle Kuric ni Pierre Oriola, confiné par le covid19, ni Nick Calathes, dans la dernière ligne droite de sa convalescence, et qui a également été contrôlé positif donc son retour dans l’équipe sera retardé de quelques jours. .

Hayes et Martínez, de retour

La bonne nouvelle, c’est que le Barça a récupéré Nigel-Hayes, déjà remis du virus qui l’a conduit à être confiné à Athènes pendant 10 jours, et le retour de l’équipe de jeunes Sergi Martínez, déjà remis d’une entorse à la cheville qui a souffert le 14 contre Red Star.

La surprise à Vitoria c’est la présence avec l’équipe de Cory Higgins, qui a fait ce mardi une partie de la séance d’entraînement avec l’équipe et l’entraîneur du Barça a décidé de l’emmener avec lui, et pourrait avoir ses premières minutes depuis le 4 novembre dernier, sa dernière apparition contre Armani Milan après avoir souffert de problèmes de dos.

Suivez toute l’Euroligue en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Avec Abrines toujours pas sorti cette saison, Jasikevicius a les jeunes habituels Ubal, Nnaji et Caicedo pour compléter l’équipe avec les 10 joueurs de la première équipe. Au moment du jeu, il devra en défausser un car il a 13 troupes.

Le Barça aborde le duel avec la bonne humeur après sa victoire historique aux Palau contre UNICS Kazan (111-109) il y a une semaine, sans avoir pu jouer les deux derniers matchs d’Endesa League, devant BAXI Manresa et MoraBanc Andorre pour les cas de covid19.

Défaite à Saragosse

Le Bitci vient de la souffrance une défaite retentissante ce mardi sur le court de Casademont Saragosse (97-79) et sans temps de récupération, reçoit le Barça avec l’urgence d’ajouter des victoires pour sortir de la file du classement, où il occupe la seizième position (6-11).

L’un des duels les plus spectaculaires viendra dans le jeu intérieur où le centre Steven Enoch a joué son meilleur match contre le Barça aux Palau (23 points et 6 rebonds) et tentera sûrement de rééditer cette performance avec Brandon Davies chargé de l’arrêter.

Il faudra aussi surveiller de très près Matt Costello, un autre qui a brillé aux Palau et le meneur Wade Baldwin, clé du dernier triomphe de l’Euroligue sur le terrain du Bayern malgré le fait de n’avoir que huit joueurs (76-81).

L’attaque du Barça sera à nouveau entre les mains de son joueur le plus marquant et engagé envers le Barça, Nikola Mirotic, une véritable assurance-vie, tandis que Laprovittola et Jokubaitis seront chargés de garder le rythme de ce Barça qui vit un doux moment. (15-2) et désireux de continuer à mener dans la compétition européenne.