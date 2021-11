Le Barça visite la maison du leader de la compétition

11/04/2021 à 01:57 CET

pari

EUROLIGA : Milan vs Barça

Il arrivera rarement que le Barça ne soit pas favori pour remporter un match d’Euroligue. Les culés ont l’une des escouades les plus complètes et les plus extraordinaires du Vieux Continent, mais ils tombent sur un rival qui n’a rien ou peu à leur envier. En fait, l’AX Milan est premier de l’Euroligue avec un bilan de six victoires et une défaite – exactement le même que les Catalans – et ils aspirent à être les premiers de la saison régulière.

Ce match est tout simplement important pour l’avenir de la compétition, sachant qu’être la tête de série des quarts de finale de la compétition semble essentiel pour atteindre le Final Four. L’équipe de Messine a des joueurs du prestige de Sergio Rodríguez, Nicolo Melli, Malcolm Delaney ou Gigi Datome pour plus de signes et ils chercheront à nuire à certains Catalans qui abaissent un peu leurs performances des Palau, bien qu’ils aient récemment remporté un triomphe miraculeux à la maison du Fenerbahce avec un panier sur la corne de Mirotic.

Peut-être que cet exploit, associé à de bonnes statistiques, a incité l’Euroligue à décerner le MVP du mois de novembre à un Mirotic qui a passé un examen devant l’entraîneur qui l’a fait débuter dans l’élite. Milan démarre comme favori malgré tout, s’échangeant à [1.80] son triomphe dans un match où aucun grand affichage de points n’est attendu, sachant que la moyenne sera importante à l’avenir.

C’est pourquoi nous pensons qu’il y aura moins de 150,5 points dans le match car les deux équipes gardent toujours l’as dans leur manche d’intensité défensive pour les grands événements. Cette hypothèse se négocie à [1.88] étant très intéressant pour ceux qui recherchent un marché conservateur.

EUROLIGUE : Bayern vs Real Madrid

De son côté, le Real Madrid visite le terrain d’un Bayern qui arrive comme une fusée. Après avoir perdu les quatre premiers matchs de la compétition, les Allemands ont levé leur cap en s’imposant lors de trois matchs consécutifs -l’un d’eux devant le leader- donnant un sentiment d’impuissance à la maison. Vladimir Lucic a contaminé ses coéquipiers par son enthousiasme et l’équipe de Pablo Laso devra déployer beaucoup d’énergie pour arrêter les Bavarois.

White Trump négocie à [1.52] Et ce serait logique avec une fiche de 5-2. Il faudra être attentif au choc entre Yabusele et Thomas dans un match où l’on voit très haut que 152,5 points vont être marqués, compte tenu du fait que Madrid n’est pas très prolifique à l’extérieur. À [1.88] c’est une excellente option. Les blancs sont passés à un jeu beaucoup plus rock et dépendant de Tavares.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le huitième jour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.