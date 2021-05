Le Barça visite le Betis avec leur esprit à Cologne

08/05/2021 à 18h30 CEST

Le Barça visite le Real Betis ce dimanche (12h30) avec tout décidé dans la Ligue Endesa après avoir obtenu sa deuxième place alors Saras Jasikevicius Il utilisera le duel pour continuer à doser ses joueurs en pensant au Final Four le 28 mai.

Pour cette raison, l’entraîneur du Barça continuera de donner de l’air à ses joueurs les plus chargés de minutes, et d’opportunités à ceux qui ont le moins joué, car il souhaite que tout le monde arrive dans les meilleures conditions possibles au Final Four de Cologne.

Une autre opportunité pour des joueurs comme Pau Gasol de continuer à grandir, et surtout le centre de 40 ans qui est en amont lors des dernières réunions. Avant l’Obradoiro Mombús Il a contribué 12 points en 14 minutes et je suis sûr que l’entraîneur continuera à lui donner des minutes, avec Brandon Davies réservé aux plus grandes hauteurs.

Barça, bien sûr favori

Betis arrive au duel avec la tranquillité de ses devoirs, donc la grande motivation de l’équipe de Joan Plaza est de terminer la saison sur une bonne note et une victoire contre le Barça, sans aucun doute.

Les Catalans dominent clairement les duels contre le Betis, avec un bilan de 55 victoires pour seulement 13 défaites.

Bolmaro: «Nous devons suivre & rdquor;

La base argentine Leandro Bolmaro, a assuré qu’elle n’allait pas faire la visite au Betis ce dimanche détendue. “Ce sera un match important pour nous de garder le rythme et la confiance”, a-t-il déclaré.

«Nous devons continuer à bien jouer et ne pas perdre la dynamique que nous continuons d’avoir ces derniers jours, avec énergie, et jouer un bon match, en particulier & rdquor;Bolmaro a commenté.

«Ce sera un match difficile, ils jouent avec confiance, de manière plus agressive, mais il faut faire notre fête », a-t-il assuré.

Concernant votre bon moment, Il a déclaré: «Je suis heureux de pouvoir aider l’équipe de quelque manière que ce soit et de faire de mon mieux», a-t-il conclu.