Le Barça visite Tenerife lors du dernier test avant le Final Four

21/05/2021 à 23:01 CEST

Avec la deuxième place assurée et sans option pour l’améliorer ou l’aggraver, Le Barça clôt la phase régulière ce samedi à 20h45 sur la piste d’un Lenovo Tenerife qui sera troisième quoi qu’il arrive dans une campagne sensationnelle sous le commandement de Txus Vidorreta, ancien Valencia Basket.

En fait, la victoire de San Pablo Burgos ce vendredi sur le court des Estudiantes laisse les écoliers dans une situation extrême (Ils tomberont si Bilbao Basket bat Joventut dimanche) et ils clarifient trois des quatrièmes matches de barrage.

Barça-Joventut

Le FC Barcelone affrontera La Penya lors de l’avant-dernier tour du championnat dans un duel catalan, tandis que Lenovo Tenerife affrontera l’équipe de Burgos et que Valencia Basket affrontera TD Systems Baskonia en attendant de savoir qui aura l’avantage du court.

Sarunas Jasikevicius profitera du match pour terminer les derniers réglages tactiques avant l’événement de Cologne et pour des joueurs comme Pau Gasol ou Nikola Mirotic qui a offert sa meilleure performance ces derniers temps contre Baskonia pour être le plus complet possible.

Le Barça a préparé le Final Four contre Baskonia

Et est-ce que L’objectif du Barça doit être d’essayer de tirer le meilleur parti du rendez-vous comme cela s’est produit avec la victoire de mercredi contre TD Systems Baskonia dans un match dans lequel l’Argentin Leandro Bolmaro a brillé de sa propre lumière.

Devant, L’équipe insulaire dirigée par Txus Vidorreta a l’ex-Azulgrana Marcelinho Huertas, qui à 38 ans fait une saison à encadrer. D’autres références de l’équipe sont le “géant” Giorgi Shermadini, l’Américain Tyler Cavanaugh et un autre “ancien” comme Emir Sulejmanovic.

Claver, optimiste

L’un des joueurs qui augmente le plus ces dernières dates après sa longue absence en raison d’une blessure est Victor Claver. «Nous sommes tous avec nos têtes sur le Final Four, mais nous faisons face à un match contre une grande équipe qui doit nous servir. Comme nous l’avons fait contre Baskonia, essayez de profiter du match pour arriver au mieux la semaine prochaine ”, a déclaré le joueur valencien.

“Nous sommes tous confiants, en bonne forme et sachant aussi que nous pouvons rencontrer Tenerife (dans une hypothétique demi-finale). Pour que ça nous serve et que ce ne soit pas juste un autre match, mais une bonne rencontre au niveau collectif », a ajouté l’attaquant du Barça.

Víctor Claver, cette semaine contre Baskonia

«Maintenant, alors, en essayant d’avoir un haut degré de concentration, que tout le monde est impliqué et qu’il n’y a pas de blessures, parce que quand on est détendu, il est plus facile de se blesser. Que cela nous aide à obtenir le meilleur possible et allez à Colonia tout préparé », insista Claver.

Face au duel ce samedi, l’international espagnol (médaille d’or dans le passé de la Coupe du monde) a souligné l’excellente saison de l’équipe de Tenerife avec un basket intense et une grande qualité individuelle chez beaucoup de ses joueurs.

“Non seulement lors des derniers matchs, mais ils ont eu une saison incroyable, ils ont des joueurs en grande forme et ils sont une équipe dangereuse. Ils l’ont montré lors des derniers matchs en gagnant par une grande différence. Nous les connaissons déjà et nous savons qu’ils aspirent à être là-haut et à aller loin dans les barrages », a-t-il ajouté. l’azulgrana, un expert des tâches défensives et un maître des biens dits intangibles.