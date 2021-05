Le Barça visite une Burela en plein essor

17/05/2021 à 18:29 CEST

Le FC Barcelone visite le court des Pescados Rubén Burela ce mardi à 21h00. dans le but de débuter une nouvelle séquence de victoires interrompue samedi à Jaén (2-2).

Ce fut une rencontre difficile que les hommes d’Andreu Plaza avaient dans leur poche et qu’ils se sont échappés à deux secondes de la fin par quelques mains du Brésilien Ximbinha qui ont provoqué la «double pénalité» que Carlitos a transformée après que Dídac ait dévié les deux précédentes qu’il lui avait lancées.

De cette façon, la boîte azulgrana ne dépend plus d’elle-même pour terminer la phase régulière de la compétition en premier, mais vous devriez essayer de marquer autant de points que possible pour au moins avoir un avantage sur la piste en quarts de finale.

Le Barça est actuellement cinquième avec 56 points, à cinq de Jimbee Cartagena, Palma Futsal, Levante UD (tous avec un match de plus) et ElPozo, qui recevra ce samedi au Palau. De plus, Movistar Inter est sixième avec cinq points, mais a disputé deux matchs de moins.

Là où il n’y a pas de nouvelles, c’est à l’infirmerie peuplée avec les mêmes quatre absences qu’à Jaén. Les blessés à long terme du capitaine Sergio Lozano et du gardien Miquel Feixas sont rejoints une fois de plus par ceux de Ferrao et Adolfo, qui pourraient se former pour affronter ElPozo. Par conséquent, des joueurs comme le jeune Bernat Povill pourraient continuer à avoir des opportunités.

Immergé dans le combat d’abord pour échapper au repos direct puis pour éviter la promotion, Pescados Rubén Burela n’a perdu que trois des 14 matchs qu’il a disputés à Vista Alegre. Et lors de ses quatre derniers matchs à domicile, il a remporté deux victoires (3-1 contre Levante et 5-3 contre Betis) et deux nuls (2-2 contre Córdoba Patimonio et 6-6 contre ElPozo dans un duel qu’il avait remporté).

Povill sait déjà ce que c’est que de marquer avec la première équipe

| FCB

Plaza et Coelho parlent

Après sa colère face à la façon dont son équipe a cédé deux points à Jaén, Place Andreu il était plus compréhensif et a étendu la responsabilité à l’ensemble du groupe et pas seulement à Ximninha.

“Tout ce qui s’est passé à la fin n’est pas dû à la dernière pièceNous n’avons pas fait une bonne seconde mi-temps et nous avons revu les choses », a expliqué l’entraîneur barcelonais à propos de l’affrontement samedi dernier à Jaén.

“Tout peut encore arriver, toutes les équipes épuisent leurs possibilités et chaque match est très difficile, à commencer par le nôtre à Burela. Il y a encore beaucoup d’affrontements directs entre équipes dans la partie haute et il faut gagner pour finir le plus haut possible », a ajouté le Girona-né.

André Coelho continue d’avancer

| FCB

De plus en plus important dans l’équipe après avoir passé plusieurs mois presque inédits, André Coelho a également admis sa déception que l’équipe a souffert avec la cravate sur la corne de Jaén Paraíso Interior.

“Nous n’avons pas obtenu le résultat attendu à Jaén, mais c’est déjà passé et nous ne pouvons que regarder en avant et penser au Burela. On s’attend à un très fort rival qui a besoin des points, mais on veut aussi gagner pour finir au mieux le championnat régulier et avoir un avantage sur le court en barrages », a indiqué le Portugais.

“Je me sens de plus en plus important dans l’équipe. Maintenant j’ai plus de minutes et je continue avec la même envie de réussir que la première journée et je crois que je prends des mesures dans la bonne direction pour y parvenir », a ajouté l’ancien joueur du Benfica, signé l’été dernier.