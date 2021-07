Le Barcelone de Koeman revient sur scène sans Leo Messi

21/07/2021 à 13:48 CEST

pari

C’est l’heure des Jeux Olympiques et des transferts, mais aussi de la pré-saison, et celui de Barcelone débute ce mercredi par un match amical contre Nástic de Tarragona. C’est un match dont il sera difficile de tirer des conclusions, mais qui commencera à allumer la flamme de l’illusion chez les supporters du Barça.

L’alignement le plus probable des hommes de Ronald Koeman est avec Neto dans le but ; Dest, Piqué, Umtiti et Balde en défense ; Pjanic, Sergi Roberto et Riqui Puig au centre du terrain et Demir, Collado et Rey Manaj au dessus. Ce n’est pas une équipe que nous allons voir en première division, mais en principe elle est bien supérieure à sa rivale. Ce qui gagne est payé à [1.16].

Les nouvelles de Barcelone sont en attente de l’avenir de Leo Messi. Les hommes de Koeman continuent de s’entraîner en attendant l’inscription définitive de leur top star, mais évidemment il ne pourra pas être avant Nástic. Malgré cela, notre pari recommandé est la victoire des locaux avec un but de ceux de Tarragone. Ceci est payé à [1.95].

Si vous pensez que le Barça gagnera confortablement et qu’il commencera fort, il y a aussi un quota intéressant. Que Barcelone gagne en première mi-temps et finit par remporter le match est à [1.6]. Il faut garder à l’esprit, oui, qu’en deuxième mi-temps, il est normal que Koeman fasse appel à de nombreux joueurs locaux et cela abaisse le niveau.

Si vous pensez que le nastic peut surprendre, la double chance en votre faveur est payée à [4.5].