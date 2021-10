Le Barclays Center de New York envahi par des manifestants soutenant le refus de Kyrie Irving des Nets de se faire vacciner

Les manifestants sont descendus dans les rues de New York dimanche pour soutenir l’opposition publique de la superstar de la NBA Kyrie Irving à être obligé de prendre le vaccin contre le coronavirus pour jouer.

On pouvait voir des manifestants sur les réseaux sociaux envahir le Barclays Center de Brooklyn, où les Brooklyn Nets d’Irving jouent leurs matchs à domicile, scandant « Stand With Kyrie ».

La star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a été critiquée pour avoir pris position contre les mandats de vaccin contre les coronavirus. (Photo de Sarah Stier/.)

Jo Rose, qui était à un rassemblement contre le mandat anti-vaccin à Times Square et a déclaré qu’il assisterait à la manifestation pour Irving, a déclaré à Fox News qu’ils prévoyaient de commencer au Commodore Battery Park et de se rendre au Barclays Center avant le match d’ouverture des Nets. . Irving n’est pas éligible pour jouer à domicile à Brooklyn en raison d’un mandat de la ville de New York.

Kyrie Irving # 11 des Brooklyn Nets lors d'un match préparatoire contre les Lakers de Los Angeles au Staples Center le 3 octobre 2021 à Los Angeles, Californie.

L’un des organisateurs, John Matland, a déclaré à Fox News qu’il prévoyait plusieurs milliers de participants.

Matland a décrit le mouvement naissant comme un « groupe très diversifié » uni dans le but d’arrêter ce qu’ils considèrent comme une atteinte à leurs libertés personnelles.

Près de 1 000 personnes ont convergé sur Times Square samedi dernier pour un « Rassemblement de Broadway pour la liberté » pour protester contre le mandat draconien de la ville en matière de vaccins.

Près de 1 000 personnes se rassemblent à Times Square et marchent dans les rues pour protester contre le mandat de vaccination lors du « Freedom Rally » à New York, États-Unis, le 16 octobre 2021.

Les participants portaient des pancartes indiquant « Pas de mandat… Mon corps, mon choix » et une autre exigeant « des droits égaux pour les vaxxés » et « non vaxxés ».

