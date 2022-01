Le baromètre de janvier donne le ton pour les retours de Wall Street en 2022

Le baromètre de janvier suggère que si le marché boursier monte au cours du premier mois de l’année, d’autres gains pourraient être en magasin pour les 11 prochains mois.

Bloomberg : Comme va janvier, ainsi va l’année.

C’est la théorie d’un phénomène connu sous le nom de « baromètre de janvier », qui suggère que si le marché boursier augmente au cours du premier mois de l’année, d’autres gains pourraient être en magasin pour les 11 prochains mois. Depuis 1950, le soi-disant baromètre de janvier a eu raison 84,5% du temps, selon le Stock Trader’s Almanac.

Le S&P 500 a bondi de 27% en 2021, dépassant la plupart des perspectives haussières. Mais les analystes s’attendent à ce que les rendements soient plus modestes cette année alors que la Réserve fédérale met fin à son soutien massif de relance pour lutter contre la hausse de l’inflation. Cela devrait peser sur la croissance des bénéfices des entreprises et, à terme, sur les cours des actions.

« Alors que la Fed a promis de la patience et un rythme lent, il est maintenant assez clair qu’elle fera un effort concerté pour supprimer l’assouplissement quantitatif d’ici le milieu de l’année et commencer à augmenter lentement les taux », Jeffrey Hirsch, rédacteur en chef du Stock Trader’s Almanac, dit dans une note. « De plus, cela promet d’être une année d’élections de mi-mandat controversée et la bataille contre Covid-19 pourrait s’attarder. »

Malgré la propagation rapide d’omicron et les perturbations des voyages, le S&P a éclipsé son plus haut historique de clôture lundi et a terminé la première séance de bourse de la nouvelle année en hausse de 0,6%. Le Nasdaq 100, riche en technologie, a progressé de 0,7%.

Pour consolider ses perspectives de marché en 2022, Hirsch se tourne vers un autre pilier de l’almanach : le « January Trifecta », qui est basé sur le rallye du Père Noël, la direction du marché au cours des cinq premiers jours de bourse de la nouvelle année et le baromètre de janvier. Les trois indicateurs ont de solides antécédents de prédiction de la direction du marché pour le reste de l’année.

Lorsque les trois étaient en hausse, le S&P 500 a augmenté 90% du temps avec un gain moyen de 17,5%, selon les données de Hirsch. Lorsque l’un des indicateurs était en baisse, les résultats de l’année étaient réduits. Et lorsque les trois étaient en baisse, le S&P 500 a chuté trois ans sur huit, avec une perte moyenne de 3,6%.

Pendant les années d’élections de mi-mandat, cependant, la performance du marché boursier au cours des cinq premiers jours de bourse d’une nouvelle année n’est pas aussi bonne pour projeter les gains futurs. Les rendements du marché ont tendance à être modérés jusqu’à la fin de l’année, car il y a moins de certitude du résultat et des effets ultérieurs sur les changements de politique. Les mi-mandats, qui ont lieu à mi-chemin entre les élections présidentielles, auront lieu le 8 novembre. Ils décident quel parti politique – démocrate ou républicain – détiendra la majorité dans chaque chambre du Congrès pour les deux prochaines années.

Il est moins clair ce que le Trifecta de janvier pourrait signifier pour les performances futures des valeurs technologiques et énergétiques, qui figuraient toutes deux parmi les secteurs les plus performants du S&P 500 en 2021 avec des gains de plus de 30%. Depuis 1950, les actions technologiques et à petite capitalisation en janvier se sont légèrement mieux comportées que l’espace plus large des grandes capitalisations au cours des années d’élections de mi-mandat, le S&P 500 enregistrant une baisse moyenne de 0,7% tandis que le Russell 2000 a chuté de 0,6%. Le Nasdaq Composite était à peine positif, en hausse de moins de 0,1%, selon le Stock Trader’s Almanac.

