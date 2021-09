Le baron Corbin a voulu porter des médailles d’or pendant six mois après avoir pris sa retraite de Kurt Angle et pense que l’abandon du gimmick ‘King’ est venu au moment idéal

Le baron Corbin est maintenant Happy Corbin, mais il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver ici.

Avant d’être heureux, il a été le roi Corbin pendant deux ans, plus ou moins. Après avoir remporté le King of the Ring en 2019, de nombreux fans étaient fatigués du gimmick King et voulaient quelque chose de nouveau pour Corbin.

Heureux Corbin est arrivé

Une fois qu’il a perdu sa couronne au profit de Shinsuke Nakamura, les fans ont réalisé leur souhait et Corbin a depuis fait l’un des meilleurs travaux de sa carrière.

Mais le truc du roi a-t-il duré trop longtemps ? S’adressant à talkSPORT, le joueur de 37 ans ne le pensait pas.

“Mon existence à la WWE est d’irriter les gens, soyons réalistes”, a commencé Corbin.

«Je n’ai jamais été un gars qui cherche des acclamations ou qui veut cette admiration sur les réseaux sociaux. Je suis un méchant depuis le premier jour, vraiment.

Le baron Corbin après avoir remporté le roi de l’anneau

« Quand les gens commencent à se plaindre, vous devez définir s’ils se plaignent vraiment parce que ce n’est pas bien ou s’ils se plaignent parce que cela les irrite. Ce truc du Roi de l’Anneau, je pense qu’il a atteint un point où des gens comme ‘ah, est-ce que quelqu’un d’autre va être roi ? Je suis fatigué de lui.’

« Donc, c’était l’une de ces choses délicates où c’était comme si nous allions trop longtemps ? Ou est-ce bien parce que cela irrite les gens ?

« L’histoire avec Shinsuke [Nakamura] voler la couronne est juste tombé dedans et je pense que cela a déclenché la créativité de Vince avec quoi que ce soit – j’étais triste quand j’ai perdu la couronne? Je n’ai aucune idée. Mais c’était comme ‘nous allons dans les décharges maintenant.’

« Avec le recul, je pense que c’est la chose parfaite. Beaucoup de gens voulaient que je m’en aille et que je sois malheureux et ça s’est très bien passé.

The Rock a partagé le ring avec Baron Corbin et Becky Lynch lors des débuts de SmackDown sur FOX

«Je pense que c’était de la pure chance et c’est beaucoup de cette entreprise et de ce monde avec ces personnages et personnalités. L’opportunité, la chance et le timing et les trois vraies choses à faire et je pense que le timing était parfait », a expliqué Corbin.

L’ancien homme de la NFL a eu une bonne carrière à la WWE et l’un de ses moments forts sera la retraite de Kurt Angle.

Le héros olympique est légitimement un grand de tous les temps dans le cercle carré et revendiquer son dernier scalp devrait être une affaire capitale.

Angle a ouvertement déclaré qu’il voulait que le match soit avec John Cena et les fans le voulaient aussi. Corbin s’en rend compte, mais pense aussi qu’une fois qu’il était l’homme à retirer Angle, la WWE aurait pu en faire plus.

Angle a lutté son dernier match à la WWE dans un effort perdu contre le baron Corbin

« Je souhaite que nous ayons [done more], j’aurais aimé qu’on capitalise vraiment sur l’élan qui m’a donné, car c’est une opportunité incroyable.

“Quand vous regardez le gars, et pas seulement ce qu’il a accompli à la WWE, mais ce qu’il a accompli dans la vie, pour qu’il sorte… Oui, tout le monde va avoir un match de rêve pour son match final et je ne pourrai jamais imaginez que Kurt Angle était comme “Je veux lutter contre le Baron Corbin pour mon dernier match à la WWE!”

« Il avait une histoire, c’était le premier match de Cena à la WWE et je le comprends parfaitement. Qui ne voudrait pas combattre John Cena comme dernier match ? C’est une chose phénoménale à faire si tu es sur le ring avec lui ou Kurt – ça n’a pas d’importance.

«Pour moi, c’était plus que je n’aurais pu souhaiter être dans cette position avec Kurt, car c’est une légende vivante, Hall of Famer, médaillé d’or; vous pouvez lister ses distinctions toute la journée et c’est avec qui j’ai pu partager le ring à WrestleMania, en tête-à-tête.

Angle a dit qu’il souhaitait avoir lutté davantage lors de son deuxième sort avec la WWE, mais son corps l’avait abandonné

«La plupart des gens se battent toute leur carrière pour des matchs en un contre un en simple sur la carte à WrestleMania parce que c’est difficile. C’est vraiment difficile de participer à cette émission et d’occuper une place importante, et je pense que je l’étais.

« Sortir avec une victoire était quelque chose qui m’a surpris. Je n’aurais jamais pensé… J’aurais pensé que Kurt allait sortir sur un cheval d’or devant tout le monde et faire son salut.

«Mais j’ai eu l’opportunité d’obtenir cette victoire et ses enfants me faisaient signe de la part du public. C’était incroyable. J’ai l’affiche sur mon mur dans le gymnase à la maison de tout. C’est une chose spéciale que j’apprécierai toujours parce que j’aime Kurt en tant que personne et interprète.

Sad Corbin était aimé des fans

« Il m’a énormément aidé dans ce que je fais. Et il aimait travailler avec moi, je pense – du moins c’est ce qu’il me dit, ou c’est un très bon menteur ! – mais c’était génial. C’était vraiment cool.

« Je souhaite, avec le recul, que nous souhaitons toujours pouvoir changer ou faire plus avec quelque chose. Mais j’aurais adoré avoir passé six mois à porter une médaille d’or et à la frotter sur le visage de tout le monde, mais ce n’était pas la direction qu’ils avaient et nous avons emprunté une voie différente.

“Je suis d’accord avec ça, nous trouvons toujours quelque chose d’autre qui fonctionne, qui est bon et amusant et j’aime où j’en suis maintenant.”