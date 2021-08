Le baron Corbin remporte 1 300 $ dans un casino et la WWE prévoit un changement

Le baron Corbin passe un mauvais moment depuis des mois au Wwe. Il suffit de se rappeler que samedi, à SummerSlam 2021, Big E a pris sa mallette Money in the Bank après l’avoir vaincu. Et même après le match, Logan Paul l’a insulté. Sa soirée ne se passait pas bien du tout, mais tout a changé lorsqu’il a décidé de jouer dans un casino de Las Vegas. Le “Lone Wolf” a fini par gagner 1 300 $.

OUBLIEZ TOUT CE QUE J’AI DIT ! J’ADORE LAS VEGAS !!!!!! pic.twitter.com/xdLlVt05r2 – LE ROI EST MORT (@BaronCorbinWWE) 22 août 2021

On découvre maintenant que c’est le début d’un changement dans l’histoire du baron Corbin, selon PWInsider. Au cours de cette semaine, d’autres épisodes de l’aventure du lutteur à Las Vegas seraient révélés jusqu’à ce que finalement vendredi, sur WWE SmackDown, une torsion dans son récit est confirmée. De plus, il pourrait y avoir l’apparition dans l’un de ces chapitres du magicien Criss Angel.

“Ils nous disent que ce qui s’est passé avec le baron Corbin à Las Vegas sera une histoire de la WWE. qui se déroulera tout au long de la semaine avant SmackDown, moment auquel il y aura une sorte de rebondissement dans l’histoire. “La WWE a apparemment tourné beaucoup de contenu avec Corbin à Las Vegas ce week-end. Comme nous l’avons signalé hier soir, à un moment donné, il était prévu de tourner du contenu avec l’illusionniste Criss Angel à Las Vegas, mais on ne sait pas si cela en faisait partie. »

Il est également intéressant de jeter un œil sur les réseaux sociaux du baron Corbin car il a récemment fait le post suivant dans lequel il se montre en train de s’amuser, souriant, mangeant et bien entouré. Il semble que votre chance tourne et bientôt tes pires moments seront laissés pour compte.

Un festin digne d’un ROI. Profitez de #MoistTV @loganpaul, je vais profiter de ce faux-filet de 42 jours et de toute la chance qui s’offre à moi ! pic.twitter.com/OLlhJ8N00N – LE ROI EST MORT (@BaronCorbinWWE) 24 août 2021

