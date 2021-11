Le baron Davis dit que le propriétaire des Suns, Robert Sarver, est «un morceau de merde»

Lire du contenu vidéo

Baron Davis semble croire les allégations troublantes contre Robert Sarver sont vrais … parce que l’ex-star de la NBA raconte TMZ Sports il pense que le propriétaire des Suns « est une merde ».

L’ancien gardien des Golden State Warriors a déclaré qu’il s’était assis à côté du joueur de 60 ans à un moment donné pendant le lock-out de la NBA en 2011 … et il a clairement eu une mauvaise ambiance de la part du mec.

« Êtes-vous surpris? » Davis a déclaré vendredi à LAX les accusations racistes et misogynes contre Sarver. « Putain, mec. Regarde cet enfoiré. »

Sarver a été accusé d’avoir utilisé le mot N à plusieurs reprises au cours de ses 17 années avec les Suns, selon ESPN, et il aurait également été sexiste avec les employés et d’autres également.

Sarver a nié avec véhémence la plupart des allégations contre lui… bien qu’il ait admis avoir utilisé le mot N une fois « il y a de nombreuses années ».

Lorsque nous avons interrogé Davis à ce sujet vendredi – vous pouvez le voir dans le clip, l’ancien hooper méprise vraiment le gars.

« Je me fiche de cet homme », a déclaré Davis, qui n’a pas voulu entrer dans les détails de ses interactions avec Sarver. « C’est un morceau de merde. »

Davis semble certainement vouloir en dire plus … mais nous dit qu’il le garde pour son podcast « Who Got Game ».

Jusque-là, nous avons une assez bonne idée de comment ça va se passer.