Le baron de la drogue ‘El Chapo’ fait appel de sa condamnation, fait valoir le parti pris du jury et les conditions dans un ‘donjon moderne’

Les avocats représentant le célèbre Joaquin « El Chapo » Guzman Loera ont rendu des arguments oraux lundi dans l’appel de la condamnation américaine du baron de la drogue mexicain.

Marc Fernich, l’avocat de la défense de Guzman, et les procureurs ont présenté leurs arguments pendant plus d’une heure au panel de juges de la 2e Cour d’appel des États-Unis à New York, qui rendra leur décision dans un dossier judiciaire. On ne sait pas quand une décision sera finalement rendue.

À partir juste avant midi, Fernich a fait valoir que la condamnation de Guzman devrait être renvoyée devant les juridictions inférieures pour une évaluation plus approfondie ou annulée complètement et que son client devrait bénéficier d’un nouveau procès. Il a fait valoir qu’il y avait deux motifs d’appel, l’un étant les conditions et son traitement à l’intérieur du Metropolitan Correctional Center, désormais fermé, à Manhattan, New York – ou, selon les mots de Fernich, « l’isolement cellulaire indéfini avant condamnation dans un cachot moderne ».

LA FEMME DU DROGUE MEXICAIN KINGPIN EL CHAPO PLAIDE COUPABLE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE AUX ÉTATS-UNIS, AUTRES ACCUSATIONS MÉDICALES

Dans ce sketch de la salle d’audience, Joaquin « El Chapo » Guzman, deuxième à droite, écoute sa peine via un interprète alors qu’il est entouré de US Marshals et flanqué de son avocat de la défense Marc Fernich, lors de sa condamnation devant un tribunal fédéral, le mercredi 17 juillet 2019, à New York. (PA)

Pour sa deuxième raison, Fernich a cité un reportage selon lequel, pendant les délibérations, les jurés ont été exposés à des allégations salaces qui ont été exclues du procès, notamment que Guzman a abusé sexuellement de filles qu’il a qualifiées de « vitamines » qui lui ont donné de l’énergie.

Il a demandé aux juges de résister à toute « impulsion punitive » envers quelqu’un qui a été présenté comme un « ennemi public », comme le gangster Al Capone.

« Le gars va être dans une boîte pour le reste de sa vie », a déclaré Fernich au tribunal. « Je ne te demande pas de jouer du violon pour lui… C’est son dernier coup.

Il a ajouté plus tard : « Qui peut quitter ce nuage d’incertitude ? Et dans un cas de cette ampleur ? Ce n’est pas ce que nous faisons ici. »

Le procureur adjoint des États-Unis, Hiral Mehta, a fait valoir que le tribunal inférieur avait eu raison de rejeter la demande de la défense d’une audience sur la question du jury parce qu’il n’y avait aucune preuve valable d’inconduite. Il a déclaré que le rapport de Vice News – basé sur une interview post-condamnation avec un juré qui n’a pas été nommé – équivalait à « ouï-dire et double ouï-dire ».

EL CHAPO : QUE SAVOIR SUR LE KINGPIN DE LA DROGUE CONDAMNÉ

Pendant ce temps, le procureur adjoint américain Brett Reynolds a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute que le tribunal de district ici a suivi la norme correcte » – en particulier compte tenu des antécédents de Guzman en matière d’évasion de prison et de cellules de prison.

Guzman, a déclaré Reynolds, « s’était déjà évadé de prison à deux reprises au Mexique de manière dramatique … avait des antécédents d’intimidation et de meurtre de rivaux présumés, et … avait déjà dirigé son entreprise criminelle pendant son incarcération ».

« Sur ces faits, sans véritable différend sur la norme juridique, il n’y a aucune base pour annuler la conclusion du tribunal de district », a ajouté Reynolds.

Guzman a été condamné en 2019 à perpétuité derrière les barreaux pour un complot de drogue massif qui a semé le meurtre et le chaos pendant plus de deux décennies.

Avant l’affaire fédérale, il avait atteint un statut quasi-mythique en s’évadant deux fois de prison au Mexique, la deuxième fois par un tunnel creusé dans la douche de sa cellule. Il a été repris et envoyé en 2017 aux États-Unis et placé à l’isolement.

Au procès, les avocats de Guzman ont fait valoir qu’il était le type de chute pour d’autres chevilles ouvrières qui étaient mieux à même de payer les meilleurs politiciens et responsables de l’application des lois mexicains pour les protéger.

Les juges, tout en semblant ouverts aux arguments concernant les préjugés potentiels des jurés, ont montré moins de patience avec une autre affirmation selon laquelle la défense de Guzman était injustement entravée par les conditions strictes de confinement imposées en réponse à sa réputation d’artiste de l’évasion.

Lynch a contesté la caractérisation de Fernich selon laquelle Guzman a été jeté dans un « cachot moderne », soulignant que ses avocats avaient un accès constant à lui avant le procès.

« Il n’est pas isolé du monde », a déclaré Lynch. « Il voit des gens régulièrement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En attendant, Guzman est hébergé à ADX Florence, également connu sous le nom de « Supermax », dans le Colorado.

Après l’audience de lundi, Fernich a déclaré à Fox News que les conditions y étaient « très, très dures ».

« Il y a eu une détérioration substantielle sur une longue période de temps », a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé comment allait son client. « Mais tout cela étant dit, il a toujours été un gars assez fort et je dirais que, compte tenu de ce à quoi il est confronté, il se débrouille admirablement, mieux que quiconque serait en droit de s’attendre, malgré une détérioration évidente. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.