Le barreau du fiancé d’Ashley Jones impliqué dans une affaire juridique grave

Ashley Jones est le nouveau membre du casting de Teen Mom 2 et elle a déjà fait partie de sa juste part de drame dans la série. Plus récemment, le drame était lié à son fiancé, Bar Smith. Lors de la finale de Teen Mom 2 de mardi soir, Jones a pu célébrer son diplôme universitaire avec une fête. Hélas, la fête s’est déroulée avec un accroc, car Smith a été arrêté à la fin de la nuit.

Au cours de l’épisode, Jones a partagé à quel point elle était excitée par son accomplissement et la fête à venir. Les amis et la famille du couple ont assisté à l’événement, qui s’est déroulé dans leur jardin. La mère de Jones a prononcé un discours lors de la fête au cours duquel elle a félicité sa fille pour avoir obtenu son diplôme. Smith a également pris le temps de partager quelques mots gentils pour sa fiancée, avec qui il partage sa fille Holly. À la fin de l’épisode, Teen Mom 2 a informé les téléspectateurs qu’un incident s’était produit peu de temps après l’arrêt du tournage.

Teen Mom 2 a partagé que les équipes de MTV avaient quitté la fête vers la fin de la nuit. Ils ont appris plus tard que la police est arrivée à la résidence après avoir entendu des informations faisant état de coups de feu. Smith a été arrêté et accusé de “décharge volontaire d’une arme à feu par négligence”. Il a été rapporté en mai que Smith avait été arrêté, selon The Sun. Il aurait été arrêté vers 9 h 35, heure locale, le 16 mai. Smith, dont la caution était fixée à 25 000 $, a été détenu à la prison principale du shérif du comté de Merced. Il est sorti de prison le lendemain.

La conclusion de l’arc de Jones et Smith cette saison intervient des mois après qu’ils ont rejoint le casting de Teen Mom 2. Jones, qui est apparu à l’origine dans Teen Mom: Young and Pregnant, a été amené dans la série pour remplacer Chelsea Houska. Elle a fait sa première apparition dans le programme lors de la première de mai. Avant la première, Jones a parlé de sa décision de quitter Teen Mom: Young and Pregnant pour rejoindre Teen Mom 2.

“J’ai toujours dit que je ressentais une connexion spéciale avec Young & Pregnant parce que c’est là que j’ai commencé et où je voulais finir”, a-t-elle déclaré, selon The Sun. “Après les dernières retrouvailles et quelques autres situations qui se sont jouées, je ne ressens plus cette connexion ni le besoin de m’accrocher. Alors, lorsque l’opportunité s’est présentée cette fois-ci, je l’ai saisie.” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.