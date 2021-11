Le bas âge des victimes dans les affaires de viol et de meurtre ne suffit pas pour imposer la peine de mort : Cour suprême

La Cour suprême a observé mardi que le jeune âge des victimes dans les affaires de viol et de meurtre n’a pas été considéré comme le « seul ou le facteur suffisant par cette cour » pour imposer la peine de mort.

Cette observation est intervenue alors que la plus haute juridiction a commué en la peine de mort prononcée contre un homme pour le viol et le meurtre d’un enfant de 5 ans. Un banc dirigé par le juge L Nageswara Rao a fait référence au verdict de la plus haute juridiction dans une autre affaire dans laquelle il avait examiné 67 jugements de la Cour suprême au cours des 40 dernières années dans lesquels la peine de mort a été prononcée par le tribunal de première instance ou la Haute Cour pour des infractions en vertu de articles 376 (viol) et 302 (meurtre), et où l’âge des victimes était inférieur à 16 ans.

L’homme a été condamné pour enlèvement, viol et meurtre d’une fillette de cinq ans dans le village de Khanapur au Karnataka en 2010 et après l’incident, il avait mis le corps de la victime dans un sac et l’avait jeté dans un ruisseau, nommé Bennihalla.

« Nous trouvons suffisamment de facteurs atténuants pour commuer la peine de mort prononcée par la Cour des sessions et confirmée par la Haute Cour en une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec l’indication que l’appelant n’aura pas droit à une libération / remise de peine prématurée pour l’infraction en vertu de l’article 302 ( meurtre) du Code jusqu’à ce qu’il ait subi un emprisonnement effectif d’au moins trente ans », a déclaré le verdict rédigé par le juge Khanna pour la magistrature.

Il a également ordonné que les peines s’exécutent concurremment et non consécutivement.

La cour suprême a traité en détail les arguments fondés sur l’âge mineur des victimes dans les affaires de viol et de meurtre et s’est référée au jugement du tribunal suprême dans l’affaire Shatrughna Baban Meshram dans laquelle 67 jugements de la Cour suprême au cours des 40 dernières années ont été examinés.

Dans ces jugements, la peine de mort avait été prononcée par le tribunal de première instance ou la Haute Cour pour les infractions présumées en vertu des articles 376 (viol) et 302 (meurtre) de l’IPC, et lorsque l’âge des victimes était inférieur à 16 ans, le tribunal suprême mentionné.

« Sur ces 67 affaires, cette Cour a confirmé la condamnation à mort des accusés dans 15 affaires. Dans trois, … sur ces 15 cas, la peine de mort a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité par cette Cour dans le cadre de requêtes en révision.

« Sur les 12 cas restants, dans deux cas…, la condamnation à mort a été confirmée par cette Cour et les requêtes en révision ont été rejetées. Ainsi, à ce jour, la condamnation à mort est confirmée dans 12 des 67 cas où les principales infractions qui auraient été commises relevaient des articles 376 et 302 du CPI et où les victimes étaient âgées d’environ 16 ans ou moins », a-t-il déclaré.

Sur ces 67 cas, au moins dans 51, les victimes étaient âgées de moins de 12 ans, a-t-il précisé, ajoutant que dans trois cas, la peine de mort a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité en révision.

« Il ressort des données ci-dessus que le jeune âge de la victime n’a pas été considéré comme le seul ou le facteur suffisant par cette Cour pour prononcer une condamnation à mort. Si c’était le cas, alors tous, ou presque tous, 67 cas auraient abouti à l’imposition d’une peine de mort à l’accusé », a déclaré la plus haute juridiction.

Elle s’est référée à divers verdicts et a déclaré que bien qu’une telle infraction soit odieuse et nécessitait une condamnation, elle n’était pas « la plus rare des rares, au point d’exiger l’élimination de l’appelant de la société ».

Le gouvernement de l’État n’a rien montré pour prouver la probabilité que le condamné commette des actes de violence en tant que menace continue pour la société, et sa conduite en prison a été décrite comme satisfaisante, a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute que l’appelant a commis un crime odieux, et pour cela nous pensons que l’incarcération à vie servira de punition et de pénitence suffisantes pour ses actes, en l’absence de tout élément permettant de croire que s’il est autorisé à vivre, il pose un problème menace grave et sérieuse pour la société, et l’emprisonnement à perpétuité, à notre avis, écarterait également une telle menace. Nous pensons qu’il y a un espoir de réforme, de réhabilitation, et donc l’option de l’emprisonnement à vie n’est certainement pas exclue et donc acceptable », a déclaré la magistrature.

