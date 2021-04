Le basculement de la transparence du suivi des applications iOS 14.5 est mystérieusement grisé pour certains utilisateurs

Aujourd’hui, Apple a enfin mis à la disposition des utilisateurs la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications, qui fait partie du nouvel iOS 14.5. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de ne pas être suivis par des applications tierces, mais la bascule est grisée pour certains utilisateurs même après l’installation d’iOS 14.5 – ce qui a rendu les gens confus quant au fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité.

Dans une situation régulière, la bascule devrait être activée par défaut, vous pouvez donc décider quelles applications ne peuvent pas vous suivre ou même choisir de désactiver complètement le suivi dans les paramètres de confidentialité sur iOS. Cependant, après l’installation d’iOS 14.5, plusieurs personnes ont signalé sur Twitter et d’autres réseaux sociaux que l’option était désactivée – et il n’y a aucun moyen de la contrôler.

D’après nos expériences, il semble que ce comportement soit en quelque sorte lié à l’option «Annonces personnalisées» qui se trouve également dans les paramètres de confidentialité.

Lorsque nous avons activé cette option avant de mettre à jour l’iPhone ou l’iPad vers iOS 14.5, le nouveau paramètre Transparence du suivi des applications est devenu disponible. Cependant, sur les appareils sur lesquels l’option “Annonces personnalisées” était désactivée, les commandes de transparence du suivi des applications étaient grisées après la mise à jour. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un comportement attendu ou d’un bogue.

Selon les sources de . connaissant la situation, l’option de suivi devrait être grisée par défaut pour les identifiants Apple dont le propriétaire est âgé de moins de 18 ans ou pour les appareils avec un profil MDM qui restreint les paramètres «Autoriser les applications à demander à suivre» . Cependant, dans la plupart des cas, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la nouvelle option même lorsque les deux situations mentionnées par nos sources ne s’appliquent pas à eux.

Malheureusement, si vous avez déjà mis à jour vers iOS 14.5 et que vous voyez la bascule de suivi grisée, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment. Nous avons contacté Apple pour plus de détails et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: