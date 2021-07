Le basket-ball masculin de l’équipe américaine devrait ajouter ces 9 joueurs pour les Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe masculine d’USA Basketball est en crise. Quelques jours avant que l’équipe ne doive s’envoler pour Tokyo pour les Jeux olympiques, l’équipe a soudainement au moins deux places disponibles, et peut-être trois.

Bradley Beal est hors de l’équipe après avoir été placé dans le protocole de santé et sécurité. Kevin Love s’est également retiré alors qu’il se remet d’une blessure au mollet. Le statut de Jerami Grant est également en suspens, après qu’il a été placé dans le protocole de santé et de sécurité cette semaine.

Les trois matchs hors-concours de l’équipe américaine ont révélé de graves problèmes au sein de l’alignement. Les États-Unis ont perdu des expositions face au Nigeria et à l’Australie à Las Vegas avant de rebondir pour renverser l’Argentine. Les Américains n’avaient pas trois acteurs clés dans ces expositions – Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday – car ils participent actuellement aux finales de la NBA. Combien il restera à chaque joueur dans le réservoir après de longues séries éliminatoires reste à débattre.

Team USA a besoin de renforts, et maintenant ils sont en mesure d’en ajouter. Bien que perdre Beal fasse mal, Love n’aurait jamais dû faire partie de l’équipe en premier lieu. Il y a deux gros problèmes avec la liste de 12 joueurs que les États-Unis ont initialement choisie: elle manquait de taille à l’intérieur et d’un animateur fiable. Voici neuf options qui pourraient combler ces trous.

9. Onyeka Okongwu

Okongwu a joué quelques minutes sur le banc derrière Clint Capela en tant que recrue pour les Hawks d’Atlanta, mais il a réussi une excellente performance en séries éliminatoires qui lui a rappelé pourquoi il était le choix n ° 6 au repêchage de la NBA 2020. Le produit USC est un peu sous-dimensionné pour un centre de 6’9, 235 livres, mais sa longueur, sa rapidité et ses instincts aiguisés font de lui un défenseur polyvalent et efficace.

L’équipe américaine pourrait utiliser une autre option de centre derrière Bam Adebayo, et les choix sont relativement minces pour les centres nés aux États-Unis. Okongwu pourrait être un bon complément défensif sur le banc qui pourrait offrir plusieurs options de couverture pick-and-roll et une certaine protection de la peinture.

8. Jaren Jackson Jr.

Jackson est un autre grand homme sous-dimensionné, mais il a la longueur (7’4 d’envergure) pour contester les tirs dans la peinture en tant qu’option de centre de sauvegarde pour l’équipe américaine. Ancien choix n ° 4 du repêchage de la NBA 2018, Jackson a raté la majeure partie de sa troisième saison professionnelle avec un ménisque déchiré, mais est revenu pour les Grizzlies de Memphis à la fin de l’année. À son meilleur, c’est un tireur dynamique à trois points à 6’11 qui offrirait à l’équipe américaine une option supplémentaire de pick-and-pop.

Jackson n’est pas un bon rebondeur et a l’habitude de s’attirer des ennuis, sa traduction à la FIBA ​​serait donc intéressante. On ne peut nier son talent, cependant. Sa longueur et son tir aideraient cette équipe.

7. Richaun Holmes

Holmes a connu une saison exceptionnelle à 27 ans pour les Kings de Sacramento l’année dernière, avec une moyenne de 14,2 points, 8,3 rebonds et 1,6 bloc par match. Holmes était un choix de deuxième ronde au repêchage en 2015 et a été une sorte de compagnon tout au long de sa carrière professionnelle, mais il est sans doute la meilleure option de centre sur le marché des agents autonomes cet été. Bien qu’il soit risqué de participer aux Jeux olympiques avant de signer un contrat, il est possible que Holmes puisse vraiment augmenter sa valeur avec une course impressionnante aux Jeux olympiques.

Holmes est à son meilleur en tant que receveur de lob en attaque et protecteur de jante en défense. Le grand homme de 6’10 a de longs bras et un joli pop vertical autour du panier. Il donnerait à Team USA une autre présence de peinture sur le banc qui manque derrière Adebayo.

6. De’Aaron Fox

Fox a connu une quatrième saison meurtrière pour les Kings de Sacramento, avec une moyenne de 25,2 points et 7,2 passes décisives par match. Il est l’un des joueurs les plus rapides de la ligue avec le ballon dans les mains et donnerait aux Américains une menace de dribble qui pourrait effondrer les défenses adverses. Fox est également un bon meneur de jeu qui pourrait amener les États-Unis dans son attaque dans le demi-terrain où il peut balancer le ballon à des tireurs vedettes comme Kevin Durant et Jayson Tatum.

Le coéquipier de Fox à Sacramento, Tyrese Haliburton, était une autre option en raison de son tir avancé et de sa capacité de passe sans doute supérieure. Nous donnerons l’avantage à Fox parce qu’il est un meilleur buteur et défenseur. Il a mérité cette opportunité après un bon début de carrière dans la NBA.

5. Balle LaMelo

Ball a connu une formidable première saison avec les Charlotte Hornets sur le point de remporter le titre de recrue de l’année après avoir été le troisième choix au classement général de la NBA en 2020. Encore âgé de seulement 19 ans, Ball est un énorme meneur de 6’8 avec une capacité de jeu surdouée. Il comblerait l’un des plus gros trous de l’équipe américaine en tant que distributeur qualifié qui pourrait remettre le ballon aux meilleurs buteurs de l’équipe.

Avant de dire que Ball est trop jeune pour cette opportunité, rappelez-vous que Ricky Rubio a joué pour l’Espagne aux Jeux olympiques de 2008 à 17 ans. La capacité de Ball à briser les défenses adverses du dribble et à lancer chaque passe dans le livre serait un ajout formidable. Il serait également très amusant de jouer avec les autres stars vétérans de l’équipe.

4. Jarrett Allen

Si nous excluons Brook Lopez parce qu’il joue dans les finales de la NBA et Myles Turner parce qu’il se remet d’une blessure à l’orteil, Allen est probablement le meilleur grand homme américain disponible. À 6’11, 245 livres, Allen est une cible de lob monstre et un protecteur de peinture avec une énorme envergure de 7’6. Il bloquait les tirs, attrapait des alley-oops et aidait sur le verre pour Team USA.

Allen est également un futur agent libre et pourrait ne pas vouloir jouer à cause de cela. Cependant, il est difficile de penser à une meilleure option née aux États-Unis pour le terrain avant.

3. Ja Morant

Morant a continué de prouver qu’il était l’un des meilleurs jeunes joueurs de la NBA lors de sa deuxième saison avec les Grizzlies de Memphis. Le meneur de 6’3 a mené son équipe à une surprenante apparition en séries éliminatoires en progressant dans le tournoi de play-in, où il a accumulé 35 points pour aider à bouleverser les Golden State Warriors pour décrocher le billet de son équipe pour les séries éliminatoires. Même si ses chiffres en saison régulière stagnaient un peu, il conviendrait parfaitement à cette équipe en raison de ses capacités de meneur de jeu.

Morant (ou Ball, ou le nom suivant sur cette liste) serait immédiatement le meilleur passeur de la liste de Team USA. Il est un pilote dynamique hors du dribble et peut fouetter les passes pour ouvrir les tireurs ou les finisseurs avec l’une ou l’autre main. Comme Ball, il serait également une injection bienvenue d’énergie de jeunesse pour l’équipe.

2. Traé Jeune

Young vient de terminer une course phénoménale dans les séries éliminatoires de la NBA qui a solidifié son statut de superstar. Le petit meneur de jeu a mené les Hawks d’Atlanta dans une course choquante jusqu’à la finale de la Conférence de l’Est en tant que buteur et facilitateur imparable du dribble. La capacité de Young à séparer les défenses en tant que passeur de dribble en direct profiterait grandement à Team USA. La liste n’a actuellement personne à son niveau en tant que meneur de jeu.

Young est également un marqueur talentueux qui jouait régulièrement pour des matchs à 40 points en séries éliminatoires. Il aurait dû être sur cette liste dès le premier jour.

1. Sion Williamson

Williamson aurait dû être une priorité absolue pour USA Basketball lorsque la liste a été initialement constituée. L’un des meilleurs jeunes joueurs du jeu, Williamson est un attaquant ultra-puissant de 6’6 qui s’est épanoui pour devenir l’un des meilleurs et des plus efficaces buteurs du monde lors de sa deuxième saison. Il est sans doute le meilleur jeune joueur américain vivant et pourrait être le visage de USA Basketball pour les années à venir.

Lors de ces Jeux olympiques, Williamson pourrait être une option de petit centre de balle qui pourrait être trop rapide pour que les cinq adverses puissent défendre au niveau international. C’est vraiment dommage que Zion ne faisait pas partie de cette équipe à l’origine, mais peut-être que Team USA pourra le convaincre de la rejoindre quelques jours avant de s’envoler pour Tokyo.