Le basket-ball masculin de l’équipe des États-Unis a un problème de construction de liste

Le basket-ball masculin de l’équipe américaine n’est pas habitué à perdre. Depuis que le programme a commencé à utiliser des joueurs professionnels à partir de la Dream Team de 1992, USA Basketball a remporté six médailles d’or au cours des sept derniers Jeux olympiques. Le seul échec de cette course – les tristement célèbres Jeux d’Athènes de 2004 – se démarque autant que n’importe laquelle des victoires. La médaille de bronze en 2004 a conduit à une approche plus sérieuse de l’équipe des États-Unis et a lancé une autre série de domination : après une rare défaite aux Championnats du monde 2006 contre la Grèce, USA Basketball a remporté 58 victoires consécutives dans des matchs qui comptent.

Cette séquence a été interrompue par la France lors de la Coupe du monde 2019. Les États-Unis ont également perdu leur prochain match contre la Serbie pour terminer septième de ce tournoi. USA Basketball joue maintenant ses premiers matchs depuis cette performance désastreuse de la Coupe du monde à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, et les premiers résultats ont été terriblement laids.

USA Basketball a perdu ses deux premiers matchs hors-concours à Las Vegas avant de s’envoler pour Tokyo. Le Nigeria a stupéfié l’équipe des États-Unis lors de son premier match et l’Australie les a battus mercredi soir, 91-83, pour montrer que le premier L n’était pas seulement une nuit de repos.

Depuis que Gregg Popovich a remplacé Mike Krzyzewski en tant qu’entraîneur-chef, le record du basketball masculin américain est de 9-5 si vous incluez les matchs hors-concours. L’équipe des États-Unis se dirigera toujours vers les Jeux olympiques en tant que favorite pour remporter l’or, mais il est clair que le programme a de réels problèmes en ce moment.

L’équipe de la Coupe du monde 2019 avait une excuse facile : elle n’avait pas ses meilleurs joueurs. Ce n’est plus une excuse : Kevin Durant a signé pour un autre match avec l’équipe nationale, et Damian Lillard, Bradley Beal, Bam Adebayo et Draymond Green l’ont rejoint. Lorsque les finales NBA seront terminées, Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday ajouteront des renforts. Non, l’équipe américaine n’a pas LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis ou Kyrie Irving, mais elle a toujours de loin la liste la plus talentueuse du domaine olympique.

Peut-être que cela n’aura pas d’importance. L’équipe américaine vient de perdre des matchs contre des équipes dont les meilleurs joueurs étaient Gabe Vincent et Joe Ingles.

Bien qu’il y ait plus de star sur cette liste que la dernière équipe de la Coupe du monde, cette édition d’USA Basketball a encore quelques problèmes majeurs en termes de construction de la liste.

L’équipe des États-Unis a tous les seau-getters et aucun meneur de jeu

Regardez la liste de USA Basketball avant les Jeux olympiques. La première chose que vous remarquerez est qu’il est plein de correcteurs purs et qu’il manque un animateur principal.

Durant est un formidable joueur polyvalent, mais a toujours été connu comme le meilleur buteur pur de sa génération. Damian Lillard et Bradley Beal sont les premiers gardiens qui comptent parmi les pires défenseurs parmi les joueurs de niveau superstar. Jayson Tatum, Zach LaVine, Middleton et Booker sont chacun câblés pour marquer. Cette équipe compte parmi les meilleurs joueurs de seau en tête-à-tête et se sent conçue pour jouer au basket-ball d’isolement. Ce n’est peut-être pas forcément une bonne chose.

Ce qui manque cruellement à cette liste, c’est un meneur de jeu principal qui peut les sortir de leurs tendances à l’isolement. Quatre noms me viennent immédiatement à l’esprit :

Trae Young Ja Morant LaMelo Ball Tyrese Haliburton

Oui, tous les quatre sont très tôt dans leur carrière professionnelle, le jeune de 22 ans étant le plus âgé du groupe. Chacun d’eux est cependant de formidables meneurs de jeu naturels et aiderait immédiatement un alignement qui a besoin d’un mouvement de balle. Dans l’état actuel des choses, les deux grands – Green et Adebayo – pourraient être les deux meilleurs passeurs de la liste avec Durant.

Faire sortir Young ou Morant du banc derrière Lillard aurait été un formidable changement de rythme lorsque l’offensive a stagné. Bien que Ball n’ait que 19 ans, sa combinaison de manipulation de balle et de passes aurait également aidé l’équipe en ce moment. Un manque de facilitateurs était un oubli très évident sur la liste dès le moment où elle a été construite.

Team USA n’a pas beaucoup de taille non plus

Étant donné que la FIBA ​​est plus physique que le ballon NBA, il est curieux de savoir pourquoi Team USA n’a choisi qu’un seul véritable centre sur la liste à Bam Adebayo. Adebayo est l’un des meilleurs centres de la NBA, mais il est également un peu sous-dimensionné à 6’9, 255 livres, et a commencé au pouvoir pendant la majeure partie de la saison régulière avant que son Miami Heat ne se rende aux finales de la NBA dans la bulle. . Ses remplaçants sont Draymond Green, Kevin Love, Durant et Jerami Grant, et aucun d’entre eux n’est un centre naturel du ballon FIBA.

L’équipe de la Coupe du monde 2019 avait des géants à Brook Lopez et Myles Turner et est toujours arrivée septième. Lopez a l’impression qu’il serait un ajout essentiel en ce moment, tandis que Turner se remet d’une blessure à l’orteil. Il n’y a pas une tonne de bonnes options pour les grands hommes nés aux États-Unis, mais nous avons quelques options :

Jarrett Allen Richaun Holmes Jaren Jackson Jr. Evan Mobley Onyeka Okongwu

Les choix sont minces pour les centres une fois que vous réalisez que Nikola Jokic, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Ruby Gobert, Clint Capela, Jusuf Nurkic, Nikola Vucevic, Deandre Ayton, Jonas Valanciunas, Al Horford et Steven Adams sont tous nés à l’extérieur aux États-Unis ou avez déjà joué pour d’autres équipes nationales.

Avant de rire à l’idée que Jarrett Allen et Richaun Holmes sauvent l’équipe américaine, rappelez-vous que ces deux joueurs ont été plus productifs que Kevin Love ces dernières années et sont meilleurs que Mason Plumlee, qui a été un pilier de l’équipe américaine dans le passé.

Entrer dans ce tournoi avec seulement Adebayo comme véritable centre était imprudent. Cela signifie probablement que Durant va devoir glisser vers les cinq pendant des étirements, et il n’appréciera probablement pas le physique supplémentaire en bas. N’importe lequel de ces jeunes grands aurait été plus utile à la liste que Love.

Team USA aurait dû construire en pensant à sa prochaine génération de stars

USA Basketball a remporté des médailles d’or lors des dernières courses olympiques en grande partie grâce à l’engagement des meilleurs joueurs de cette génération à James et Durant. Comme LeBron et KD ont acheté, ils ont amené avec eux beaucoup de leurs pairs superstars, à commencer par Harden, Irving et Paul George.

Obtenir des stars de la trentaine à Durant, Lillard et Green ainsi que Beal, 28 ans, était bien pour le programme, mais cela aurait pu utiliser du sang jeune sur le banc pour mettre en place le programme pour l’avenir.

Zion Williamson est le plus gros raté. Trae Young, Ja Morant et LaMelo Ball auraient également ajouté une énergie de jeunesse tout en comblant un grand besoin de la liste. Ces gars pourraient être les pièces maîtresses des alignements d’USA Basketball en les faisant sortir du banc cette année, mais à la place, cette équipe a principalement des vétérans sur le banc.

Tatum, Booker et LaVine pourraient être des éléments de base pour Team USA à l’avenir, mais il semble que la jeune génération commençant par Zion aurait été plus influente alors que Team USA construit des listes à l’avenir. Ne pas obtenir leur adhésion cette fois-ci pourrait nuire à la fois à court et à long terme.

USA Basketball pourrait encore rester invaincu à Tokyo. Ils devraient gagner l’or même si le reste du monde s’est amélioré et a rattrapé son retard. Quoi qu’il arrive, il y a eu de sérieux oublis dans la construction d’une liste visant à gagner avec la balle iso. Cela va être un long été pour toutes les personnes impliquées si ces pertes d’exposition sont un signe des choses à venir à Tokyo.