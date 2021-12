« Le basket espagnol peut être très fier »

24/12/2021 à 14:04 CET

Jorge Garbajosa, le président de la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) a fait le point sur cette année 2021 et a déclaré que « le basket-ball et le sport espagnol en général peuvent être très fiers ».

«En 2021, il y a quelque chose dont le sport espagnol en général, et le basket-ball en particulier, peut être très fier, c’est d’avoir su vivre avec une pandémie. Ce n’est pas seulement ce que les athlètes ont fait, pas seulement les joueurs masculins et féminins, mais aussi les entraîneurs, les arbitres et les organisations. Je pense que cela a été d’un immense mérite. Le basket et le sport ont une nouvelle fois donné l’exemple de la résistance & rdquor;, dit-il Garbajosa.

« Les médailles 3×3 pour les femmes de cet été sont d’une valeur extraordinaire pour nous. Mais c’est que, par ailleurs, le 3×3 est un pilier stratégique de croissance. Nous étions à un panier, en prolongation, de participer aux Jeux Olympiques, et ils avaient la capacité et la force de, un mois et demi plus tard, se proclamer champions d’Europe & rdquor;, a-t-il expliqué.

Concernant l’équipe féminine, le président n’a pas hésité à le qualifier d' »été très difficile ».

« Il serait injuste de ne pas reconnaître l’énorme succès, malheureusement pas sportif, mais organisationnel, de l’Eurobasket à Valence, en pleine pandémie, avec un hobby renversé & mldr; Mes cheveux se dressent encore quand je me souviens quand nous sommes tombés dans le Les quarts de finale et l’ovation du public aux joueurs durent environ six ou sept minutes avec des gens debout & mldr; c’est quelque chose dont je me souviendrai longtemps & rdquor;, a-t-il souligné.

« Ensuite, il y a les résultats : nous avons été proches mais ils n’ont pas fini de nous accompagner, et cela a provoqué un changement à la tête de la direction de l’équipe et un changement de génération. Cela nous a aidé à accélérer un peu plus, avec un nouveau coach, Miguel Mendez, qui est un expert non seulement en compétition de haut niveau, comme le montre la barre d’Ekaterinbourg, mais aussi en entraînement avec les médailles qu’il a obtenues avec les U20& rdquor;, a-t-il poursuivi.

retraits de Laia Palau, Pau Oui Marc Gasol ils étaient aussi à la mémoire du président.

« Laia C’est une joueuse et une personne absolument unique. J’ai vécu avec elle aux Jeux Olympiques, je l’ai vue concourir et j’ai eu une interaction très directe avec elle. Et quand Laia parler, la meilleure chose que vous puissiez faire est d’écouter et d’apprendre », a-t-il souligné.

« Les chiffres de Pau Oui Marc ils sont irremplaçables. C’est quelque chose dont les gens se souviendront dans de nombreuses années comme étant sans aucun doute deux des meilleurs joueurs de basket-ball mais aussi des athlètes de notre pays », a-t-il ajouté.

Mais pour remettre les choses dans leur contexte, concernant le changement de génération, il y a pour moi deux choses qu’il faut souligner, il faut être juste. Concernant la Coupe du monde 2019 en Chine, dont nous nous sommes proclamés champions, il n’y a qu’un seul joueur qui a pris sa retraite, c’est Marc Gasol, les autres suivent, avec un engagement comme toujours, comme ils l’ont montré aux Jeux Olympiques et le montrent chaque jour avec leur comportement et leurs déclarations & rdquor;, a-t-il expliqué.

Concernant les fenêtres, le président a déclaré qu’elles étaient « un exercice d’auto-exigence énorme, mais quand vous vous exigez, vous faites avancer les choses. De plus, elles ont servi à ce que les joueurs qui étaient là mais chevauchés par des figures comme Navarro, Calderón, Pau& mldr; au moment de franchir le pas pour concourir dans un grand événement international, ils ont fait un apprentissage », a déclaré Garbajosa.

De la croissance de la Ligue féminine, le président a mis en évidence Perfumerías Avenida, Spar Girona et Valence capables de s’affronter face à face, et à plusieurs reprises ils ont battu les meilleures équipes du continent « .

L’endossement du LEB Oro par Marc Gasol » montre à quel point il est grand Marc« . » Avoir une marque comme Estudiantes, comme Marc Gasol, avec d’autres clubs comme Grenade avec un projet très important, La Corogne, la croissance d’Oviedo & mldr; Il y a une série d’impacts qui vous procurent un très bon feeling et rendent LEB Oro de plus en plus présent auprès des fans, non seulement localement mais même globalement & rdquor ;.

Enfin, le président a parlé du Hall of Fame.

« Il y a des gens qui ont fait beaucoup pour le basket et la mémoire est parfois courte et plus encore dans un monde aussi rapide que celui dans lequel nous vivons, et qui ont un moment pour s’arrêter, pour se dire » souvenez-vous de cette personne, de tout ce qu’il a fait & rdquor ; , et pour pouvoir lui rendre hommage devant ses familles & mldr; je le prendrai comme l’une des plus belles nuits que j’ai vécues & rdquor;, a-t-il conclu Jorge Garbajosa.